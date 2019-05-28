想變捲髮！他拿起「扯頭皮神器」繞3圈…結果超GG　網笑噴：只能剪掉了

▲圓梳果然是危險物品啊！（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一個好的髮型，可以為自己的形象加不少分。一名男網友日前在PTT發文，說他洗完頭的時候，想說要弄一點捲度，就在吹頭髮的時候，拿圓梳把頭髮捲起來吹，結果整個纏住拿不下來。照片馬上引發許多人共鳴，「你不是第一個」、「我也發生過，還急著上班，只能剪掉」、「圓梳真的危險物品耶要小心」。

這位男網友在PTT的StupidClown板上發文，直呼自己「真的大哭」，文中透露，他洗完頭的時候想說要弄一點捲度，就在吹頭髮的時候，用圓梳把頭髮捲起來吹，結果整把梳子就這樣纏在頭上、拿不下來。

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原PO貼出照片，只見藍色的圓梳就這樣卡在他的頭上，上面還明顯捲了好幾圈頭髮，感覺硬扯就會把頭皮拉痛。原PO忍不住在文中求救，「怎麼捲怎麼拉都沒有用，只感覺到頭皮在拉扯，X！誰可以教教我怎麼辦？」

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▲天啊！這解不下來的話就GG了。（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，不少人都很有感，「啊！我之前也是，完全拔不下來只能剪掉，最後帶著一撮立起來的呆毛過了幾個月」、「好幾篇了，圓梳真的危險物品耶要小心XD」、「危險物品請遠離」、「我女朋友之前也這樣，解決方式是去髮廊剪掉」、「我也發生過，還急著上班，只能剪掉 QQ」、「圓梳放行李廂網袋也超悲劇」。

還有網友笑說，「右邊再弄一個左右對稱就行了」、「你讓在髮廊染頭髮的我笑出了聲，隔壁的小姐姐一副看到怪杯杯的表情」、「包租婆是你」、「都有人額頭有髮捲沒拔就出門了，放梳子也不是不行啦！也許別人覺得你超潮」、「看到笨板這麼多案例，越來越想買圓梳來試試看了」、「sit down plz設計的？」

也有人認真給建議，「試試用大量潤髮乳抹上去，再慢慢拉開」、「你不要左右拉，會卡更緊，以後用圓梳記得，要往同一個方向梳」、「用護髮或潤髮的擦一下再慢慢轉」、「用痱子粉試試看吧！它能增加潤滑度應該可以解開」、「梳子品質有差，以前買的卡兩次生氣丟掉，買了一隻3百多的就沒卡過了」、「不剪的話，只能一根一根慢慢拆 by 過來人」。

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