等早餐！媽順手拍女兒萌照...下秒「欄杆無情」她慘摔翻　經典一幕萬人笑噴

▲平時製造出許多笑料的千千兒 。（圖／千千兒的點滴授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

欄杆無情啊！一名媽媽日前帶女兒去買早餐，等待的時候看見女兒坐在一旁的萌樣，就拿出手機想捕捉一張萌照；沒想到下秒女兒竟然重心不穩向後摔，模樣讓媽媽不小心笑爆，確認沒事之後也不放過這難得的畫面，趕緊拍張照留紀念。貼文一出，至今已吸引了2萬多名網友按讚，紛紛笑說「果然親媽」、「對不起我也笑噴了」。

「本來只是要拍女鵝乖乖發呆等早餐，下一秒......。」一位媽媽在臉書「爆怨公社」中貼出女兒「千千兒」的照片，她表示昨日和先生帶女兒買早餐，等待餐點的時候，女兒獨自坐在路邊的ㄇ型杆上乖乖等著，媽媽見狀則是很順手地拿出手機想拍下她的萌樣。

請繼續往下閱讀...

不料下秒千千兒疑似重心不穩，直接往後一摔，雙腳朝天、手扶腰部的模樣讓媽媽不小心笑哭了！媽媽表示，還好女兒摔倒的當下有戴著安全帽，爸爸也有立刻衝過去查看，自己則是冷靜後就馬上拍照；經過一下午的觀察，千千兒也還活蹦亂跳，「還是一頭牛的節奏在亂奔」，應該是只有受驚沒有受傷。

▲還好有戴安全帽 ！（圖／千千兒的點滴授權提供）

這張爆笑的對比照在短短17小時內就吸引了2萬多人按讚、1千多名網友留言洗版，大家都笑翻表示「對不起，第一瞬間，我笑了」、「哈哈哈~如果是我女兒，我一定也先拍照」、「我先笑了一下才開始同情」、「果然親媽~下面那張比上面那張拍得還好看」、「蠻戲劇化的」、「不愧是情人先衝！」、「應該是坐著坐著，度估了」。

其他人則是心有戚戚，都有相同經驗，「我小時候玩單槓也是」、「我兒子也有這樣過」、「結婚的時候放上去成長MV」、「下意識地保護脊椎，厲害了」、「能拍到這種照片很難得耶，以後結婚當回顧」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！