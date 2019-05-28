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家裡沒過生日習慣！友人同情「他們還是愛你」　他莫名問號：很可憐嗎...

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▲看電視，有線電視，女性，孤單，單身。（圖／視覺中國）

▲自己一個人無拘無束也很好啊！（圖／視覺中國）

網搜小組／綜合報導

一個人真的很可憐嗎？一名網友上網表示，自己無論是一個人看參加音樂節，或是家裡沒有習慣過生日，被朋友知道後，對方就會投以同情，讓他覺得超莫名，「我很享受啊！」他還甚至被說到開始懷疑自我。對此網友們列舉出超多單身的好處，「不用遷就別人」、「自己去超爽的好嗎」。

一名網友在PTT女孩版上發文，分享自己遇過「自己一點都不在意，但別人覺得很可憐」的莫名情況。他表示自己之前對某個小音樂節很有興趣，不過考量到表演的樂團都不是很有名，問了幾個朋友後他們都表示「沒聽過、不熟」，就索性自己買票去。沒想到這件事被某人得知後，對方就一副驚訝的樣子，表示「蛤？自己去喔~幫QQ」讓原po也覺得莫名奇妙，「我很享受也完全不覺得孤單，是在Q屁Q。」

請繼續往下閱讀...

還有一個例子是，原po家裡沒有過生日的習慣，一方面是有時候會跟好友在外面過，另一方面是平時要買東西或是吃好料都會直接買、直接吃，不一定要等到特定節日才可以做。

結果原po偶然讓朋友知道這件事情後，對方竟然語帶同情地說「沒關係啦！不要難過，他們還是愛你的QQ」，讓他又傻眼一次，甚至開始懷疑自己是不是真的很可憐。

▲出境，機場，旅行，旅遊，單身女性，一個人。（圖／視覺中國CFP）

▲有網友認為一個人做事可以避免爭吵，不失為一大好處。（圖／視覺中國）

對此許多鄉民都表示「一個人真的沒什麼」，反而還有不少優點，「單獨但不覺得孤單」、「超喜歡一個人啊！不用怕吵架留下不好的回憶」、「我也會自己去看電影什麼的，因為太小眾沒人要一起，我也沒差」、「人們會藉由同情別人來為自己下自己不可憐的暗示，所以就別在意了」、「對方回這些可能只是不知道要回什麼吧」、「自己去很爽欸，不用遷就別人」。

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關鍵字：PTT,同情,單身,生日

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