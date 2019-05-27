出國跟團放鬆！每天「尖叫轟炸至少20次」逼瘋　淚問4點爆中肯...網正反戰

▲難得出國放鬆，卻被哭鬧尖叫搞瘋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名網友日前跟團出國，想好好放鬆，沒想到每天都被同團小弟弟，尖叫轟炸至少20次以上，而出遊好心情全消失殆盡，身為苦主他不禁拋出疑問，引起許多鄉民共鳴。不少人認為，帶孩子固然辛苦，但是有其他選擇的，「別人也是花錢享受，沒理由要為這種情況買單。」

「花錢跟團來享受尖叫。」一名網友在PTT訴苦，自己難得放假，想說能好好放鬆身心，於是訂旅行團吃喝玩樂看風景，沒想到同團人帶了小朋友，還是那種只要不順他的意，就會狂哭、飆高音的類型。

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▲一路上都不得安寧。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

網友無奈表示，「雖然他爸媽有作勢管管，但他一天大概會叫個20+次吧，之前有個新聞是，媽媽帶兩歲女兒遊歐洲也是狂尖叫，那時候就引起很多話題，有人覺得帶小孩已經很辛苦了，但身歷其境的我真的在思考，為什麼要帶小孩跟團？」

原po認為，家長可以等小孩受控一點再帶出來，或是選擇自助行，「他們真的不會覺得，這樣給其他團員添麻煩嗎？大家也都有繳團費想好好出來放鬆，結果來聽他兒子尖叫，出遊的好心情都被破壞了。」

▲原po認為，可以等孩子受控一點再帶出門。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，他提出，媽媽也是難得放假，為何孩子不拖人顧，這樣根本無法好好享受旅行；至於創造美好回憶一說，小孩記不了多少，甚至沒記憶，而且很多東西也無法體驗。

鄉民們對此心有戚戚焉，「體諒媽媽辛苦，誰來體諒花錢來被陌生人虐待的我啊？偶爾哭鬧大家都可以體諒，時常崩潰尖叫的小孩，麻煩父母不要帶出來分享」、「我是很好奇為什麼出國不找保母帶，或是給長輩帶」、「身為一個不滿兩歲孩子的媽，完全不敢跟團欸～」、「老實說啦，創造回憶這件事根本是假議題，貪小便宜才是真的」、「我最近看媽寶板，大部分人也是建議帶小孩就自助，許多旅行團行程排太密對小小孩也是負擔」。

▲忍受多天的他負能量滿滿。示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

不過也有人直言，「每個人處理方法不一樣吧，有的人碰到可能就幫忙一起想辦法哄哄小孩，有的人就上來發文抱怨，也很難叫有小孩的家長都不要帶小孩出門，充滿無奈」、「應該是你自己自助吧，什麼都自己一個不是很好」、「難道有小孩的人不能跟團好好放鬆嗎」。

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