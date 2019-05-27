竹科男另一半都是校花等級？　工程師澆熄妄想：到畢業還是單身

▲網友好奇竹科工程師們的另一半是不是都很漂亮。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

一般人提到工程師，率先想到的關鍵字大多是薪水高、工作操勞等。一名網友日前在PTT八卦版PO文提問，不知道竹科工程師的女友或是老婆水準如何，「搞不好都是超級正妹、校花之類的」；結果下一秒就被其他網友戳破想像，「事實就是綠帽多。」

原PO以「竹科人的女友、老婆都是什麼等級的八卦」為題，文章一開頭就提到，「竹科出身的，想必都是口袋滿滿的工程師，甚至是課長、經理，不知道他們的女友或老婆水準如何？搞不好都是超級正妹、校花之類的，有沒有竹科找到的另一半都是怎樣的人的八卦？」

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▲竹科工程師在大部分的民眾印象中，多數都是高薪族群。（圖／ETtoday資料照）

原本以為收到的回應應該都是令人稱羨的答案，沒想到網友們幾乎都是抱持相反的意見，「其實就是綠帽多」、「我認識一堆工程師都玩咖」、「怕綠嗎？」；但也有人表示，身邊有幾位工程師朋友，對方的伴侶雖然沒有很漂亮，可是雙方很恩愛，看得出來是互相喜歡，而且很用心在經營家庭。

還有一名工程師留言解釋，「其他公司單位我不知道，我部門的阿宅們老婆大部分是在學期間就交往了，同學、學妹、學姐或是別系的人都有，但我們類組就是女生少，畢業時也有人沒女友，後來找到的就會比較多元。」