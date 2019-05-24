地球在哭泣！　7歲住深澳女童自製紙板：保護北極熊、不要污染家園

▲名為小娃的女童拿著自己手繪了紙板海報解釋，海報上的地球在哭泣，星星跟月亮也因為天氣太熱融化了，希望大家一起愛護地球。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

氣候變遷的影響不斷反映在極端氣候上，為號召民眾重視這樣嚴肅的情況，多個民間環保團體發起響應「524全球氣候行動」，今下午1點在台北市中山南路立法院門口集結民眾，並展開遊行，總統候選人朱立倫和賴清德都出席表態支持。其中，敦化國小五年級一位老師更將全班29名學生都帶上街頭，學生高喊「保護北極熊、讓你做英雄」。

根據官方統計，這次的台北場「524全球氣候行動」集結了500名團體及個人上街，希望能藉由自己的力量，讓政府了解氣候變遷所帶來的影響。敦化國小五年級班導李仁燿表示，平常學生在校都有上過公民素養、環境議題、氣候變遷等議題，因此今天早上看到有這個活動，就臨時決定帶學生出來觀摩、學習。

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▲敦化國小五年級學生一起出來聲援「524全球氣候行動」。（圖／記者崔至雲攝）

敦化國小五年級的李同學表示，謝謝老師帶他們出來，今天一早大家一起做海報，「我們也很想盡我們的心力，一起愛護北極熊」。沈同學也說，這樣的議題其實不會離我們很遠，自己的未來要自己捍衛，我們也想要一起關心社會，關心社會議題。

現場也有一名住在深澳的7歲小女生，她拿著自己手繪了紙板海報解釋，海報上的地球在哭泣，星星跟月亮也因為天氣太熱融化了，希望大家一起愛護地球，保護北極熊的家，不要污染我們的家園。

▲▼524全球氣候行動。（圖／記者崔至雲攝）

全教總理事長張旭政也到場聲援表示，氣候變遷應是大家要來關注的，再不關心這樣的議題，「我們就來不及了」，為了下一代的未來，我們決定站出來，同時也肯定今天站出來遊行的學生，另外，也建議教育部，未來要將全球暖化、氣候變遷等議題，都納入教科書中，讓學生更了解，強化這方面的知識。

▲▼ 524全球氣候行動。（圖／記者崔至雲攝）



