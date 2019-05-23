524「台北氣候緊急遊行」　蕭麗虹扮青蛙、菲律賓藝術家扮鯊魚響應

▲竹圍工作室創辦人蕭麗虹扮演著即將瀕臨絕種的特有青蛙，呼籲民眾24日同登「氣候緊急方舟」，為氣候變遷議題發聲。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為響應全球氣候行動，環團發起24日「台北氣候緊急遊行」，為氣候變遷發聲。竹圍工作室創辦人蕭麗虹扮演著即將瀕臨絕種的特有青蛙，23日帶著菲律賓藝術家Issay Rodriguez、Anjo Bolarda、台灣匯川聚場藝術總監張忘等藝術舞群們，在立法院群賢樓前再次呼籲民眾24日同登「氣候緊急方舟」，並請大眾帶上喜愛的動物玩偶，象徵也為即將因為氣候變遷影響而滅絕的動物發聲。

524全球氣候行動由諾貝爾和平獎候選人少女Greta Thunberg發起的「週五為未來」，將在24日這一天展開第2次全球氣候行動，首度號召各行各業成人及青年站出來，目前全球已有108個國家、1279個城市民眾自發響應。蕭麗虹說明，台灣近日強降雨，位在淡水河沿岸的竹圍工作室遭到洪水侵襲，駐村創作的菲律賓、墨西哥、印度和荷蘭等國際藝術家，一夕之間成了氣候難民。

請繼續往下閱讀...

▲台灣匯川聚場藝術總監張忘等藝術舞群們扮演海底珊瑚。（圖／記者崔至雲攝）

蕭麗虹說，這次的遊行，連同許多藝術家都決定站出來，就是認為這是全民應關注的議題，「沒有人是局外人」大家需站出來、一起來重視環境議題，而這次駐村在台灣的國際藝術家也將在遊行中扮演成宇宙環保使者、熱帶雨林島、淡海鯊魚等瀕臨絕種的地球公民。

菲律賓藝術家Issay Rodriguez也說，這次來台灣主要就是從事復村的工作，其中以蜜蜂的角度來告訴民眾，氣候變遷的議題又多重要，他舉例，目前全球蜜蜂以減少了50%，在菲律賓更因氣候變遷，芒果、椰子、咖啡豆的栽種都受到影響，氣候變遷不是個人的問題，應全球人類一同關注。

▲524全球氣候行動，蕭麗虹等藝術家扮鯊魚、熱帶魚、珊瑚響應 。（圖／記者崔至雲攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃提到，台灣名列第一批氣候難民，卻是碳排放牛班，更不能在Global Climate Strike For Future這場氣候戰役中缺席，現在環境已響起氣候危機的警鐘，全球溫度持續上升，最快2030年全球升溫將達到1.5℃，我們只剩十一年，可以將逆轉氣候變遷導致的危機，再不行動，我們將沒有未來。

524全球氣候行動

遊行路線：濟南路群賢樓→杭州南路→杭州北路→北平東路→紹興北街→紹興南街→徐州路→中山南路→濟南路群賢樓

訴求：

1. 宣布氣候緊急狀態

2. 積極面對有效處理氣候危機

3. 零碳台灣 永續健康

4. 召開國民氣候會議

