「大人不懂怎麼愛地球，我教你！」小六生自製手卡響應524氣候行動

▲大直國小六年級學生潘采虹自製手卡，並指出，「大人們！把環境破壞了，你們不知道怎麼愛護地球，讓我們來教你」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

524全球氣候行動今（24日）台灣有5場集會、17場「守住1.5°C」排字行動。環團一早就集結在立法院前再次呼籲台北民眾下午一同上街遊行，喊出「台灣零炭排 囡仔有未來」，訴求快速減碳，並在2025年前達到淨零炭排，讓台灣囡仔有永續健康的未來。主辦單位更邀請總統參選人朱立倫、賴清德及張善政出席，希望總統候選人能提出積極減碳及減緩氣候變遷的國家大計與方針。

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▲524全球氣候行動今下午從立法院前出發遊行。（圖／記者崔至雲攝）

這次的遊行不僅多個環團參與，許多學生團體也將加入遊行中。中興大學學生會會長歐哲瑋表示，學生團體關注環保議題已經從校園內走到社會，不管是雲林六輕、大潭藻礁等議題，學生均希望能夠站出來發聲，當大家看到我們的家園已經被汙染時，就應與社區附近的民意代表反映，讓政府聽到我們的聲音。

東海大學學生會會長陳彥宇提到，這次站出來，就代表中部學生的聲音，希望可以用自己的力量，來倡議環境永續議題。此次遊行也加入許多國中、小學的學生，振興國中三年級學生李章妍與大直國小六年級學生潘采虹也自製手卡，並指出，「大人們！把環境破壞了，你們不知道怎麼愛護地球，讓我們來教你」，平時就可以從最簡單的少吃肉、多吃當季蔬果開始做起，甚至做到不用塑膠吸管、不用塑膠袋等小地方開始實行。

▲▼為響應全球氣候行動，環團發起24日「台北氣候緊急遊行」，為氣候變遷發聲。（圖／記者崔至雲攝）

中部平埔族群青年聯盟執行長王商益也站出來為平埔族發聲表示，全球氣候緊急，與土地連結最深的原住民族首當其衝，氣候變遷正屠殺原住民，呼籲政府不要忘記莫拉克風災對小林村大武壠族人造成的傷害，災害的預防對以山林維生的族人而言非常重要，期盼台灣不要再有第二個小林滅村的事情發生。

524全球氣候行動

遊行路線：濟南路群賢樓→杭州南路→杭州北路→北平東路→紹興北街→紹興南街→徐州路→中山南路→濟南路群賢樓



