「台北氣候緊急遊行」24日登場！環團邀總統參選人對升溫議題表態

▲環團邀請各黨立委呼籲各界重視氣候變遷議題。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

為響應全球氣候行動，環團今（22日）重申，台灣遭受氣候變遷嚴重威脅，不得不發起台北氣候緊急遊行，24日將走上街頭，向政府提4大訴求，包括積極面對有效處理氣候危機、零碳台灣等。環團高喊，當天一定要「站出來救台灣」，並呼籲此議題，是所有總統參選人必須面對的一件事。

環團今天邀請各黨立委包括國民黨立委陳宜民、時代力量立委徐永明和民進黨立委劉建國等人舉行記者會指出，524全球氣候行動由諾貝爾和平獎候選人少女Greta Thunberg發起的「週五為未來」，將在24日這一天展開第2次全球氣候行動，首度號召各行各業成人及青年站出來，目前全球已有108個國家、1279個城市民眾自發響應。

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▲▼陳宜民（上）、劉建國（下）都表示，氣候變遷已經明顯為台灣帶來影響。（圖／記者許展溢攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，近日全台強降雨成災，極端氣候已漸成常態。根據模擬，當全球均溫升高2℃之時，協和、林口、大潭、台中、興達、大林等電廠，都將遭上升的海平面淹沒。而位於彰濱的Google資料中心、麥寮的六輕離島工業區，南科的台積電、群創等大廠，也將在2030年左右陷入水鄉澤國。

陳宜民表示，極端氣候讓大家都有感受，如大雷雨讓高雄路都塌了，且之前自己為了立委初選在高雄鳳山掃街了10天，呼吸系統都傷害到，面對氣候變遷，不是政治議題，是攸關人類生存的議題，不分黨派朝野都需要一起關心。

▲徐永明認為，總統參選人要對全球升溫議題有清楚態度。（圖／記者許展溢攝）

劉建國指出，氣候變遷引起的地層下陷非常嚴重，104年國土下陷面積達658平方公里，約2.35個台北市大，之後105至107年平均下陷面積也接近300平方公里，水利署有效控制範圍258平方公里，但幾乎這幾年平均已超過水利署有效控制範圍，且對農產傷害，如濁水溪西瓜也因溫差太大減產。

▲劉建國指出，氣候變遷引起的地層下陷非常嚴重。（圖／記者許展溢攝）

徐永明認為，每次經濟部都說，會有1千億甚至5千億回來台灣投資，鴻海董事長郭台銘也說當總統後會是5兆，但台灣是否能承擔的了？台灣會升溫多少？台灣環境會遇到多少挑戰？這些都要去想，尤其總統參選人要對全球升溫議題有清楚態度，524活動當天跨黨派立委、北高市長都要一起參與。

▲環團宣布524台北氣候緊急遊行路線。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，站在教育立場，教育目標是為下一代著想，希望下一代可以過得更好，如果我們留下殘破不堪的環境，現在很多所做的都將是罔然。呼籲教育部應該強化教材，讓學生清楚知道全球氣候將來會有什麼變遷、台灣會遇到什麼問題、經濟發展和環境保護如何取得平衡，防止環境繼續惡化下去。

▲張旭政希望教育部能強化教材，告訴下一代氣候變遷台灣會遇到什麼問題。（圖／記者許展溢攝）

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，要減少碳排有效的方式是，取消化石燃料補貼、高耗能高汙染產業轉型、石油處理，這些才是面對氣候變遷很大課題。環團最後喊「524站出來救台灣」，希望民眾一起上街提出4大訴求，包括宣布氣候緊急狀態、積極面對有效處理氣候危機、零碳台灣永續健康、召開國民氣候會議。