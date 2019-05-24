草生芒果一枝條留一果　想像不到的甜美滋味

▲屏東縣新埤鄉青農阮寶龍（右）種植草生愛文芒果，滋味甜埃美，左邊是農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉青農阮寶龍承租了1.2公頃種植愛文芒果，利用草生栽培適當肥培管理，種出鮮紅甜美令人垂涎三尺的果實，目前產期進入產季，正是大快朵頤時機。

30歲阮寶龍說，去年受氣後，影響產量較低，今年產量就平穩許多，「老天爺是公平的，去年少收成的，今年都補回來了」，由於不刻意留太多果實，盡量疏果一枝條留一果，養分都供給碩果僅存的肥美芒果，因此特別香甜。

家裏種木瓜、香蕉起家，8年前才再擴增種植面積種芒果，阮寶龍從小就跟著父母親種田，退伍後全力投入務農，帥氣臉龐、黝黑皮膚是陽光下健康男孩，每天一早開始採收回集貨場分級，再配送其他通路。

他說，種出來的愛文芒果專攻禮盒，鄰近的廠商都特別來挑選外銷，另有通路到台北直銷市場，部份送拍賣市場，很多是客戶指定要採購的。

農糧署南區分署長姚志旺關心愛文芒果產銷情形，他說，屏東氣候及環境，加上農民辛勤種出果美味香甜的芒果，今年產量及品質穩定，除外銷日本、韓國、大陸、新加坡等其他國家，國內直銷市場正暢旺，炎炎夏日吃芒果正好

消暑。