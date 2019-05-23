高樹2死火災家屬控警「拒載醫院」　里港警：有積極協助叫車

▲屏東里港警分局副分局長林宏原說明警方並拒絕家屬求助 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣高樹鄉發生民宅不幸造成兩幼童遭煙嗆死案，傳出家屬求助警方載往醫院遭拒，里港警分局23日澄清係溝通落差產生誤解，警方受理後仍積極協助叫車幫忙，並沒有拒絕對方請求。

里港警分局副分局長林宏原說，昨22日晚上20時10分在高樹鄉泰山村科學巷2號發生火災，分局獲報後由泰山派出所員警前往處理，並通知偵查隊、鑑識科及消防單位等到場，發現有2名幼童遭濃煙嗆傷，並由其父親林男、母親尤婦等人，隨同救護車前往義大醫院。

▲▼家屬質疑警方未伸援手。（圖／記者吳奕靖攝）

惟吳姓鄉民表示，幼童林姓父親於晚上20時43分自行駕車至里港分局大平所求助，指因跟不上救護車速度致跟丟救護車，加上身上無現金、手機，且不知道如何前往義大醫院，拜託員警駕巡邏車載至義大醫院，員警卻告知林父「警察非司機」為由，無法陪同前往。

經查，大平所當時值勤的林姓員警告知林父前往義大醫院路線，並以所內電話聯繫轄內計程車司機前來，當計程車抵達大平所後，林員向計程車司機告知林民狀況後，計程車司機表示願意無償搭載前往義大醫院，並無拒遭服務情事。

分局長楊龍祥表示：因火災案發生於泰山所轄區，而林民駕車由泰山所轄至大平所報案請求協助，由於案發地非大平所轄，致生溝通不良導致吳民誤解，分局將持續利用各項時機宣教，對於日後接獲有關民眾請求協助事項，持續秉持為民服務精神，解決民眾需求。