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竊取香油錢隔天在另一家廟前遭逮　賊大呼：舉頭三尺有神明

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▲屏東縣內埔警方逮獲鍾姓男子涉嫌行竊香油錢，訊後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警方逮獲鍾姓男子涉嫌行竊香油錢，訊後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鍾姓男子，騎腳踏車到內埔鄉一間太子爺涉嫌竊取香油錢，得手後騎著同一輛腳踏車到另一間土地公廟前徘徊，被警方發現逮個正著，由於前後相距不到兩天，他又居無定所，訝異警方怎麼如此迅速抓到他，供說舉頭三尺有神明，「往後不敢再到宮廟行竊了」，訊後依竊盜罪嫌送辦。

龍泉所所長李致易表示，日前接獲轄區內一間信奉太子爺的管理人員報案，指早上在宮內清理時，發現箱子已被破損，仔細一看裡面只剩下幾個銅板，警方獲報趕到現場了解，指派員警調閱早上時段調閱店家及附近路段監視器後，查出有毒品、竊盜前科的鍾姓男子，案發前後騎乘一輛藍色腳踏車不停徘徊在宮廟附近徘徊，涉嫌重大，立即兵分多路前往鍾嫌家中及經常出沒的處所查緝。

，由於鍾嫌長期行蹤不定，員警數度撲空，副所長蕭吉良、警員陳建中及警員程竟誌案發第兩天深夜23時許，巡邏至內埔鄉新生路土地公廟前，看到鍾嫌騎著同款式的自行車出現，順利將他逮獲，讓他感嘆冥冥之中一切都是註定的，表示「以後絕對不敢再到宮廟犯案了」。

內埔警分局表示，竊盜、毒品危害民眾生活、健康既深且鉅，對治安的影響更是重大，有鑑於此，內埔警方全力查緝毒品、竊盜，以有效維護社會治安；並對轄區治安場所及重要幹道，加強規劃臨（路）檢勤務，杜絕竊盜案與其他刑案發生，淨化轄區治安。

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快訊／蕭秉治被「大小眼」暴怒　嗆髒話：把你手腳打斷！

關鍵字：屏東,太子宮,竊案

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