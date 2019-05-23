漁船鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪魚　漁工腹痛如絞求助海巡

▲恆春海巡隊在鵝鑾鼻外海將腹痛的印尼籍漁工救上岸送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍一艘漁船，昨22日傍晚，在鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪魚時，船上一名印尼籍漁工腹部劇烈疼痛需緊急後送就醫，海巡署恆春海巡隊獲報，出動恆春海巡隊獲報立即出動兩艘巡防艇前往救援，經兩個多小時往返行程，將船員救上岸送醫治療，讓船員很感激。

▲▼救上岸送醫。

昨22日下午18時許，恆春海巡隊接獲第八巡防區轉118專線報案，指琉球籍一艘「嘉」字號漁船洪姓船長求助電話，指船上有一名36歲的印尼漁工因腹部劇烈疼痛需緊急後送就醫，立即派遣巡防艇前往救援，於20時10分安全返抵後壁湖漁港，將該漁工交由救護車載送至恆春旅遊醫院就醫。



恆春海巡隊人員表示，案發時， 「嘉」字號當時位於鵝鑾鼻外海約8.2浬作業，船上一名印尼籍漁工突腹痛難耐，由於「時間即生命，速度即希望」，立即派遣2063、3576二艘巡防艇前往救助，於19時許在鵝鑾鼻外海約2.7浬處由3576巡防艇與「嘉」船會合，將腹痛漁工接駁上艇，在返抵後壁湖漁港交由消防局救護車送醫。



海巡署表示，「急難救助、爲民服務」為海巡重要工作，籲請漁民朋友海上作業時應注意自身安全及身體狀況並遵守各項法令及規定，海上如有發生緊急危難情事需海事服務，可撥打「118」海巡服務專線，海巡署將立即派員協助。