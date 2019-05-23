小孩命危在急診室家被燒毀...父沒錢無助求警遭拒　暖心小黃義送一程

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

屏東高樹22日一場深夜火警，奪走了兩條寶貴小生命，尤姓小兄弟，還來不及長大就命葬火窟，隔日父母親來到火警現場悲痛萬分，媽媽哭紅雙眼，爸爸難過到講不出話來，但根據父親的姊姊表示，昨晚小兄弟被送上救護車時，因為只能一位大人跟上救護車，因此媽媽先跟去醫院，而爸爸緊急到里港分局大平派出所求助，因為身上沒錢也沒手機，希望警察能幫忙送到醫院，但警察卻說沒辦法，不是司機，拒絕幫忙載到醫院，最後只好路邊招計程車趕緊到醫院。

▲小兄弟父親重回火警現場難過到說不出話來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲家屬控訴警方不願幫忙載一程。（圖／記者吳奕靖攝）

尤姓小兄弟被從火場救出時已失去生命徵象，緊急送往義大醫搶救，根據父親的姊姊轉述，當時救護車只能跟一位大人，因此母親先跟著去醫院，這時父親趕緊到附近的里港分局大平派出所尋求協助，表示自己家裡發生火災，小孩被送到義大醫院，身上沒錢，手機也被燒掉了，希望警方能幫忙載一程，但警方卻表示沒辦法，不是司機，只能幫忙報路。

最後求助無門只好路邊招計程車，父親的姊姊表示，就連計程車司機了解情況後都願意無償載一程，對人民保母很失望，雖然知道這不是警察職責，但如此緊急的情況下，面對這樣的回應還是很無助。