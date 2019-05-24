男網友要求傳裸照！她被勒索「全部PO網」...約圖書館見面遭性侵





▲女子傳裸照給男網友，慘被威脅性侵。（圖／示意圖非當事人／123RF）

社會中心／綜合報導

屏東一名24歲女子透過網路聊天室認識鄭姓男網友，幾次交談之後，竟傳了裸照傳給對方，沒想到被當成勒索工具。鄭男強迫她每月要發生兩次性關係，後來更索求無度，連續要求了5次，女子受不了報警。屏東地院審理後，依強制性交罪判刑鄭男6年5個月。



已婚的鄭男日前透過網路聊天室，認識24歲的女網友，兩人聊過幾次天之後，他要求對方傳裸照來，女網友也真的照做了，正男便以此做為威脅，要求女網友與他發生性關係，還強調「一個月2次而已」，若是不從的話就要散布裸照到臉書「爆料公社」等社團。

女方因為害怕裸照外流，就隨便傳了一個地址給男方，要求在該處見面。鄭男抵達後發現是一個圖書館，但仍然不顧反對，在圖書館內強行性侵得逞，事後在同一地點連續性侵女子三次，另外兩次則是在一個車庫內，最後女子不堪時常被凌虐，便報警處理。

檢警介入偵辦後，查扣網路訊息截圖、照片等物證，認為鄭男涉嫌妨害性自主罪，將其移送法辦並起訴。屏東地院法官審理後認為，鄭男事後坦承罪刑，並有表達後悔之意，願意賠償被害人，不過鄭男犯案情節，惡性非輕，犯強制性交罪共5項，併處有期徒刑6年5個月，可上訴。