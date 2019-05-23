影／台女夜店喝爛醉！　遭4淫狼性侵竟獲緩刑「驅逐出境」

地方中心／新北報導

一名20多歲台灣女子花花（化名）在台北市一間夜店喝個爛醉，遭2名越南籍男子帶回住處撿屍，整晚共遭4人輪流蹂躪，直到早上酒醒才報警處理。因其中3男與花花達成和解，新北地方法院判處6個月至1年8個月不等徒刑，均緩刑，另名否認犯行的男子則被判刑4年。

▲▼一名台灣女子上夜店喝醉遭越南男子撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事者無關，下同）

根據檢警調查，28歲越南藉男子阮英群（NGUYEN ANH QUYET）、25歲阮海英（NGUYEN HAI ANH）、24歲張康定（TROUNG KHANG DINH）及24歲阮光甲（NGUYEN QUANG GIAP），其中阮英群、阮海英及張康定3人同住在新北市土城區的宿舍。

2018年11月15日4人相約台北市信義區知名夜店「WAVE」飲酒作樂，凌晨3時許，阮英群、阮海英見到花花喝醉起了歹念，竟將她拖出店外，扛上計程車帶回住處，沿途還輪流撫摸花花的胸部甚至是下體，雖然意識不清的花花有大喊「不要摸我」，但仍因酒醉無力抵抗，2男抵達住處後更對她伸出狼爪輪流性侵，而阮光甲、張康定凌晨4時左右回到住處，見到花花全身赤裸地躺在床上不省人事，也出手性侵。

花花天亮後才慢慢清醒，趕緊拿著衣服躲進廁所內，用手機連絡朋友向警方報案，沒想到張康定發現花花躲在廁所內，竟然趁著她開門要離開時，將她硬押在牆壁上強吻。

不久後員警獲報到場救出花花，經醫院驗傷後發現，花花全身傷痕累累，頸部、肩膀有數道吸痕，兩側乳頭都破皮，左胸還有圓形齒痕，右臂、右腰、左膝都是抓痕、刮痕與瘀青，下體也紅腫破皮，相當狼狽。新北地檢署依乘機性交、強制性交、強制猥褻等罪嫌，起訴這4名越南男子。

法院審理時，阮海英、阮英群、張康定都坦承犯行，唯獨阮光甲矢口否認，他表示雙方是你情我願發生性行為的，還說花花有抱、親、坐在他的大腿上等舉動，過程中更不時叫喊「好爽」、「好舒服」，但花花證稱，那些話是對方用咬胸部、大力撞擊等方式威脅才說的。

法院勘驗各項事證後，不採信阮光甲的說詞，依乘機猥褻及強制性交罪，判處阮光甲有期徒刑4年；另外3人則因犯後態度良好，雙方達成和解，而花花也願意寬免，皆遭到輕判6年至1年8個月不等的有期徒刑，均緩刑，但4人執行完畢或赦免後均驅逐出境，全案仍可上訴。

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