色醫官請喝FM2奶茶欲性侵女兵強脫褲揉胸　判刑定讞

▲色醫官意圖下藥性侵女兵，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍第一聯隊醫務所前中尉航空醫學官劉峰成，2017年底假意請女兵喝摻入FM2等藥物的奶茶，藥物發作後，假借按摩舒緩為由，扶女兵躺上病床，並強脫女兵褲子、揉胸，意圖性侵。女兵極力掙扎後，劉男才罷手未得逞。女兵隨後報警，最高法院審理後，依照「欺瞞用毒罪」將劉男重判4年2月定讞。

判決指出，劉男2015年起就擔任醫官，駐紮在台南基地，不定期支援澎湖馬公基地醫務所勤務，因而與馬公基地醫務所的女上兵小曼（化名）熟識，彼此間為長官、部屬的關係。而案發於2017年12月底，劉男到澎湖支援勤務時，中午時間，小曼先到餐廳打飯，返回醫務所後，劉男拿出一杯熱奶茶給小曼，小曼不疑有他，喝下奶茶。

殊不知這杯奶茶早就被劉男摻入網路上購買的FM2、使蒂諾斯等藥物，小曼喝下奶茶後不久，藥效開始發作，小曼噁心想吐。劉男假好心，攙扶小曼到病床上躺著，並以按摩紓緩不適為由，開始從小曼小腿摸起，隨即摸到大腿根部。小曼察覺有異，出言制止，並踢腿反抗。但劉男不罷手，竟隔著內褲撫摸小曼下體，另隻手則伸進上衣，搓揉小曼胸部，還以自己勃起的下體磨蹭小曼膝蓋。

小曼極力反抗，抓起毯子蓋住身體，劉男才作罷。小曼隨即起身，趁著藥效還沒完全作用，駕車返回女兵寢室，並打電話給在台灣服役的男友。男友報警，並隨機搭機赴馬公將小曼帶回，直奔台南成大醫院檢驗，驗出尿液中有毒品反應。檢警單位逮捕劉男，劉男坦承犯案，檢方依照「加重強制性交未遂」等罪，提起公訴。

法院審理時，劉男坦承犯案，一審將他重判有期徒刑5年10月。上訴二審後，台南高分院改依「欺瞞用毒罪」將他判刑4年2月。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。劉男在事發後退伍，目前在補習班中擔任行政人員。

