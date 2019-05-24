　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

色醫官請喝FM2奶茶欲性侵女兵強脫褲揉胸　判刑定讞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲色醫官意圖下藥性侵女兵，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

空軍第一聯隊醫務所前中尉航空醫學官劉峰成，2017年底假意請女兵喝摻入FM2等藥物的奶茶，藥物發作後，假借按摩舒緩為由，扶女兵躺上病床，並強脫女兵褲子、揉胸，意圖性侵。女兵極力掙扎後，劉男才罷手未得逞。女兵隨後報警，最高法院審理後，依照「欺瞞用毒罪」將劉男重判4年2月定讞。

判決指出，劉男2015年起就擔任醫官，駐紮在台南基地，不定期支援澎湖馬公基地醫務所勤務，因而與馬公基地醫務所的女上兵小曼（化名）熟識，彼此間為長官、部屬的關係。而案發於2017年12月底，劉男到澎湖支援勤務時，中午時間，小曼先到餐廳打飯，返回醫務所後，劉男拿出一杯熱奶茶給小曼，小曼不疑有他，喝下奶茶。

殊不知這杯奶茶早就被劉男摻入網路上購買的FM2、使蒂諾斯等藥物，小曼喝下奶茶後不久，藥效開始發作，小曼噁心想吐。劉男假好心，攙扶小曼到病床上躺著，並以按摩紓緩不適為由，開始從小曼小腿摸起，隨即摸到大腿根部。小曼察覺有異，出言制止，並踢腿反抗。但劉男不罷手，竟隔著內褲撫摸小曼下體，另隻手則伸進上衣，搓揉小曼胸部，還以自己勃起的下體磨蹭小曼膝蓋。

小曼極力反抗，抓起毯子蓋住身體，劉男才作罷。小曼隨即起身，趁著藥效還沒完全作用，駕車返回女兵寢室，並打電話給在台灣服役的男友。男友報警，並隨機搭機赴馬公將小曼帶回，直奔台南成大醫院檢驗，驗出尿液中有毒品反應。檢警單位逮捕劉男，劉男坦承犯案，檢方依照「加重強制性交未遂」等罪，提起公訴。

法院審理時，劉男坦承犯案，一審將他重判有期徒刑5年10月。上訴二審後，台南高分院改依「欺瞞用毒罪」將他判刑4年2月。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。劉男在事發後退伍，目前在補習班中擔任行政人員。
 

ET快訊
6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機 每台最高退稅2千
魚缸燈忘關！一頓飯時間「白花瓣屍海」現形主人嚇壞

關鍵字：法律,人權,醫官,性侵,空軍,女兵,最高法院,三審,脫褲,揉胸,定讞,加重強制性交,FM2,使蒂諾斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色醫官下藥女兵強行脫褲、揉胸　空軍：兩大過汰除退伍

砍了「竹聯陳浩南」的小弟　新生代大哥否認在場！判刑6月

女接聽電話操作滙款　吉安警火速趕到箭步上前...保住2萬元

不跟媽媽好了！男孩被罵生氣氣「離家出走」　大姊姊暖心勸回

移民署大雨夜突襲鐵皮屋　5名外籍失聯移工「正在剝蒜頭」

她們交往36年總算盼到結婚　拍照竟被路人嗆：矮額！下地獄唷

詐團嗆：撂人砍你！阿伯嚇得狂發抖　霸氣女神救援...網讚：人美心也美

背包開口笑被看光光！她惱羞咆哮要找律師　結果被翻出...GG了

埔里浮屍送殯儀館胸口竟然有起伏　館方：是真的！他腳動了好幾下

醉男海邊散步走不穩落海　枋寮海巡拋魚雷浮標急救援

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

一生必去一次！紐西蘭高空彈跳 43公尺跳下體驗前所未有超爽感

誤打R檔倒退！運將肉身擋車遭輾　機靈騎士火速拉手煞車神救援

總統高雄辦公維安如何解決？　韓國瑜：在軍營就完全沒問題

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

薔薔11年前上《黑澀會》尖叫大哭！　 「抽搐像中邪」ㄎㄧㄤ片被起底

砍了「竹聯陳浩南」的小弟　新生代大哥否認在場！判刑6月

女接聽電話操作滙款　吉安警火速趕到箭步上前...保住2萬元

不跟媽媽好了！男孩被罵生氣氣「離家出走」　大姊姊暖心勸回

移民署大雨夜突襲鐵皮屋　5名外籍失聯移工「正在剝蒜頭」

她們交往36年總算盼到結婚　拍照竟被路人嗆：矮額！下地獄唷

詐團嗆：撂人砍你！阿伯嚇得狂發抖　霸氣女神救援...網讚：人美心也美

背包開口笑被看光光！她惱羞咆哮要找律師　結果被翻出...GG了

埔里浮屍送殯儀館胸口竟然有起伏　館方：是真的！他腳動了好幾下

醉男海邊散步走不穩落海　枋寮海巡拋魚雷浮標急救援

「虎媽掌摑反霸凌」小四女兒被告！衝教室私刑甩耳光　對方家長控傷害

李聖經、車銀優都在玩！「GENTLE FENDI」IG限動貼圖，隨便用就潮

肝腫瘤也可用內視鏡手術！　單孔腹腔鏡成功切除1/2右肝　

餐廳玩射飛鏢機！小孩遭老闆轟調皮　媽氣：家長在旁邊，一直罵是怎樣

可以內用！台南老屋紅豆餅小店　一口咬下炸出濃郁花生醬

新婚快樂！第一場「平權婚禮」新人放閃恩愛　呼籲愛滋防疫重要

檢調破獲近年最大宗Ｋ他命工廠　以合法進口化學原料製毒

專訪楊秋興／打臉韓國瑜「還是好朋友」！他怒了：太噁心，快退初選

同婚首日！文大「彩虹旗」空中飄揚　校方「尊重多元」網嗨翻：我文化我驕傲

專訪楊秋興／韓國瑜稱「還是朋友」　他乾笑：我不會心裡想的跟講的不同

第四次勞資協商有變數！工會轉戰勞動部　長榮：不是說改就改

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

社會熱門新聞

專訪／夫抱幼女墜樓亡　少婦怨他..

沙鹿槍擊傳16歲少年涉案　恐遭..

單親媽裝「清大碩士」爽嫁台積電..

tag郭台銘...她嗆學店別念..

小王「1晚給潮9次」…人妻腿軟..

當同學面墜樓亡...14歲國中..

移工神擺爛威脅換雇主！結局氣炸

夫遭酒駕撞死　妻淚崩：下輩子再..

奇異筆大腿內寫字！人妻睡醒驚見..

螃蟹走上騎士　三寶驚呼：我沒看..

公路巨獸大轉身　重車騎士直撞亡

ATM大盜改當甩尾車手大肚山狂..

科技董偷情小三　決裂討1億失利

14歲少女遭性侵凌虐8小時　哭..

更多熱門

相關新聞

彰銀案最高法院發回更審　財部占上風

彰銀經營權官司，台新金指財政部違約，導致喪失彰銀的經營權，高院二審台新金為最大股東時，財政部應支持台新指派過半董事，案經上訴，最高法院判發回更審。外界解讀，財政部暫時占上風，財政部長蘇建榮表示，平常心、感謝。

警破6.3萬人戀童網　受害童15個月大

女童遭性侵　警拖延4天找到屍體

表妹來家玩！　表哥竟在客廳強壓硬上

台女夜店爛醉遭撿屍　4越男輪流性侵到天亮

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

坐爆老婆內衣竟噴Ｏ！勇男瞬間剪破3件求證

陳雪：辦手續只要3分鐘，我們卻走了10年

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接射滿地

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻通報

快訊／馬東石宣布結婚！娶回小17歲女友

丫頭擁16家店面試必問「一句話」

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！

天龍國正妹釣鱷　慘摔腳朝天

即／HUSH出櫃！爸：不用說對不起

肚皮布滿紅色小蟲...她忍淚拍下真實模樣　網全傻了

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

丫頭被員工陰了：怎麼這麼白目

鏟肉13kg！她靠「戒糖刮油神招」瘦慘

路邊一坨灰灰「腐爛神」睜眼萌翻

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面