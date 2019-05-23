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10歲女童遭性侵潑酸　警察回「可能跟別人跑了」拖4天找到屍體

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▲▼巴基斯坦10歲女童法里西塔（Farishta Mohmand）被性侵謀殺，民眾上街抗議替她伸張正義。（圖／翻攝自推特／@SheezaArshad_）

▲民眾上街替被殺害的女童伸張正義，呼籲政府正視兒童虐待問題。（圖／翻攝自推特／@SheezaArshad_）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦10歲女童法里西塔（Farishta Mohmand）被謀殺後，她的父親發現孩子身上疑似被潑酸，然而，父親最不能接受的是警方拖延4天才提交女童的失蹤報告。這起事件引發民眾譁然，許多人紛紛要求處理案件的員警辭職；為了平息怒火，內政部長沙阿（Ejaz Shah）21日也下令對此案進行調查。

CNN報導，法里西塔的屍體在樹林被發現，地點就在她位於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）住家的不遠處。她的父親古爾（Gul Nabi）在女童失蹤當晚就進行通報，不過警方卻等了4天才提交相關報告，此外，他當初告知令人憂心的消息時，警方甚至說女童可能跟別人跑了。

古爾表示，從女兒的屍體可以看到她生前被性侵與折磨的跡象，「身體狀況很糟，好像有人對她潑酸。」事件爆發後，巴基斯坦當局與警方都被抨擊毫無作為，未能保護兒童安全；外界更質疑警方出於性別歧視的理由而刻意拖延報告。

民眾怒火持續蔓延，並在推特發起替法里西塔伸張正義的主題標籤（hashtag），備受壓力的內政部長也下令調查此案。伊斯蘭馬巴德的警察總長則暫停相關警員的職務；直到21日晚間，警方聲稱已逮捕3名嫌犯，包括一名14歲的親屬，是主要涉嫌犯下罪行的人。

巴基斯坦人權委員會表示，這起最新案件與7歲女童辛納卜（Zainab Ansari）在去年被謀殺的事件一樣令人不安；辛納卜的屍體當時被丟棄在垃圾堆中。該委員會主席哈桑（Mehdi Hasan）表示，巴基斯坦的社會變得越來越殘酷，孩子們輕易就被虐待與拋棄，「必須採取更有力、更警惕的機制來保護幼兒，尤其是年輕女孩，她們是我們社會中最脆弱的成員之一。」

根據巴基斯坦一家非政府組織Sahil的報告顯示，翻開去年的報紙，報導了3830起以上虐待兒童的案例，這個數字比以往要高，其中大約55％的受害者是女孩；針對兒童最常見的犯罪行為是綁架、性侵等。

巴基斯坦兒童權利運動組織（Child Right's Movement Pakistan）的成員戈哈爾（Mumtaz Gohar）表示，法里西塔的例子能夠在社群媒體上引起關注是很罕見的，大部分案例其實都不會受到關注，「我擔心過了一兩天後，大家的注意力就會轉移到別的地方。」

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關鍵字：巴基斯坦,性侵

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