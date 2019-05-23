12歲表妹來家過夜！渣表哥見她可愛慾火難耐　竟在客廳強壓硬上

▲男子趁著家人熟睡之際，竟性侵12歲表妹遭判刑。示意圖與本案無關。（圖／記者黃克翔攝）

地方中心／台東報導

一名12歲少女小彤（化名）與祖父到18歲表哥小傑（化名）家作客過夜，小傑見她長相可愛，竟起了色心，趁著半夜家人熟睡之際，伸手撫摸小彤身體。小彤被表哥舉動嚇壞，不敢聲張，只能不斷翻滾抵抗，但仍遭到小傑強行脫去衣褲性侵得逞。小彤母親事後得知，憤而提告，法院最後依妨害性自主罪判小傑4年2個月有期徒刑。

判決書指出，2017年8月11日小彤跟著祖父到小傑家過夜，當天0時左右，小傑利用家人熟睡的機會，竟在客廳伸手撫摸小彤胸部、臀部，甚至還伸進褲內撫摸下體，而小彤被小傑突如其來的舉動嚇壞，不敢發出聲音，只能不斷扭動身體、翻滾抵抗，但被小傑強行抱住，並脫去衣褲性侵得逞。

事後，小彤母親得知此事，憤而到警局報警，台東地方法院審理時，小傑坦承犯行，且犯後態度良好，而小彤母女也當庭替他求情，還說「希望法院可以原諒他，想來想去希望他不要被關，只要不被關，什麼都好」等語。

法官審酌，如以加重強制性交罪所規定的最輕本刑7年以上之有期徒刑，稍嫌過重，不符合罪刑相當性及比例原則，且對小傑科處重刑，並不是小彤母女所樂見，因此，判他4年2個月徒刑。全案可上訴。

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