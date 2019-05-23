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警破6.3萬人戀童網！暗網流傳性虐照…受害童「最小15個月大」

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▲兒童,性侵害,創傷,悲傷,陰影。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國際刑警組織發現暗網流傳許多兒童性虐待的照片及影片。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

國際刑警組織（Interpol）日前破獲一個在泰國、澳大利亞等地營運的兒童性虐待網站，該網站有將近6.3萬名的用戶訂閱，受害者多達50人，年紀最小的只有15個月大。

綜合外媒報導，2017年，國際刑警組織的反兒童虐待小組（Crimes Against Children unit）在暗網（Dark web）上發現一組兒童虐待照片及影片，受害者是11名男孩，所有人年齡都不滿13歲，於是，刑警們展開一連串的國際調查，並將此調查命名為「黑色護腕行動」（Operation Blackwrist）。

不過暗網無法由搜尋引擎找到，用戶都是使用加密軟體登入層層幕後的暗網。刑警們爭取到全球官方單位協助，針對60多個國家調查後，透過美國國土安全部發現，這些資源來自於一個在全球擁有6.3萬用戶訂閱的網站，此網站掩蓋所有受害者的身分，只允許少量視覺或聽覺的線索，在每週提供新照片及新影片。

▲擔任功德會王姓總幹事遭邱姓安置人指控，曾利用拿藥機會載另一安置人到摩鐵性侵得逞，因被害人始終未出面，王男也否認指控，桃檢25日偵結以不起訴處分。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲國際刑警組織救出50名受害兒童，年齡最小的僅15個月大（示意圖／取自Pxhere）

國際刑警組織指出，這一連串的虐待行為來自於泰國素林省（Surin）的主要管理員孟特利（Montri Salangam），孟特利以食物、網路及足球比賽吸引孩子到他家，接著進行犯罪行為，提供照片及影片，其中一名受害者甚至是孟特利自己的姪子；另一名則是位於澳大利亞的管理員呂查(Ruecha Tokputza）。

警方在2017年11月確認第一批的受害者，之後，泰國與澳大利亞的刑警決定聯手，在調查6個月後的2018年1月16日進行第一次逮捕行動，分別在泰國、澳大利亞、美國等地，一共逮捕9人，其中也包括孟特利及呂查，並救出了50名受害兒童。

報導指出，孟特利被泰國法庭判處146年徒刑，一名前教育老師的助手則被判36年徒刑；至於呂查，他在2011年至2018年間曾犯下50起兒童性犯罪案，包括虐待11名兒童及嬰兒，其中，年齡最小的受害者僅15個月大，在他的手機中找到數千張的兒童虐待照片，因此被澳大利亞的法庭判處40年徒刑，號稱是澳大利亞歷來對兒童性犯罪者所判的最高刑期。

國際刑警組織預期，世界上其他地方還有更多嫌犯未被逮捕，另外還有100張兒童虐待照片在網路世界的角落被傳播，將會持續調查。

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關鍵字：泰國,澳洲,性侵,兒童,虐待,暗網,東南亞要聞,紐澳要聞

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