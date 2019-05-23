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上班族推10大「嗯嗯順暢」飲品　網讚：健康概念up起來

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▲你都多久排一次便，懷疑自己便秘了嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲「怎麼嗯都嗯不出來！」是許多上班族血淋淋的便所寫照。（圖／示意圖／資料照）

消費中心／綜合報導

如果認真要調查一般人的生活困擾，除了覺得錢怎麼賺都不夠用外，長年纏著上班族不肯輕易消失的頭號大魔王，會是什麼呢？其實每年各大媒體幾乎都會做一項統計，而且年紀落在30歲左右的受訪者中一定有近五成的人默默中鏢，等於每2個人就有1人會有此困擾，答案一定在所有人腦中呼之欲出，沒錯～就是「便秘」！

工作壓力大，抓不出時間運動，早午晚餐更是隨意解決，纖維攝取不夠，腸胃自然也犯懶不想蠕動，這些都是便秘持續找上30歲世代上班族的原因，同事間私下自然也流傳「順暢秘笈」。近來DailyView網路溫度計就透過《KEYPO網路大數據》調查，幫大家整理出上班族心中「順暢又享瘦」的飲品有哪些。不意外的是，像提供腸道好菌的優酪乳、提神的黑咖啡、兼具補鈣效果的牛奶，就包辦排行榜前3名，其他還有果汁、多多、花茶等品項，的確和大家飲好逗相報的名單相差無幾。

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▲▼網路溫度計，福樂，優酪乳，優先順。（圖／品牌提供）

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》調查，統計出10大讓上班族輕鬆享受暢快人生的飲品。（圖／截取自「DailyView網路溫度計」官網）

但最讓網友意外的是，堪稱「地表最強通腸劑」的早餐店大冰奶，竟然跌出榜外？有網友分析認為，讓人每喝必拉的大冰奶其實成分不單純，腸胃咕嚕咕嚕的同時偶爾還會伴隨絞痛，長久下來可能有害無益，排行榜名單也顯示上班族不再只是追求順暢結果，而是把健康擺在第一位。

搜尋引擎也發現，佔據排行榜第一名、網路討論聲量破千的優酪乳中，近期剛上架的福樂「優先順」優酪乳，也有不低的討論熱度，而且持續備受關注。主要是因為「優先順」的名稱太搶眼了，讓網友一看就忍不住拿了結帳，沒想到還真的順暢得很舒服。

▲▼福樂，優先順，雙纖，優酪乳（圖／福樂提供）

▲網路聲量第一的優酪乳中，近期推出的「優先順」，名字讓人一看難忘，而「順」的關鍵就在於雙纖＋義大利專利菌株，目前有原味、無糖兩種選擇。（圖／福樂提供）

而福樂「優先順」能讓惱人「嗯嗯」變得順暢的原因，主要是因為follow時下最夯的雙纖概念，加入消費者熟悉的菊苣纖維和難消化性麥芽糊精，幾乎與市場暢銷、經國家健康認證的綠茶同一規格，難怪很快就被有所需要的上班族用新台幣「下架」。這款優酪乳還使用了義大利專利菌株「Synbio 100益生菌（S100）」，主要針對被太多壞菌佔領的腸道，帶來菌相平衡，才能使其健康、正常消化和吸收食物。

不過，除了國人便秘指數持續不降，去年國民健康署調查更發現，台灣成人過重、肥胖盛行率也突破45％，除了飲食偏油，滿街手搖店和甜食的高糖，也是國人肥胖的原因之一，福樂「優先順」也順勢推出原味、無糖兩種品項供上班族選擇，追求順暢的同時，也能享瘦0負擔。

▲▼福樂，優先順，雙纖，優酪乳（圖／福樂提供）

▲豐富的蔬菜、蛋白質搭配優酪乳，是時下許多上班族追求健康享瘦的選擇。

DailyView網路溫度計統計出10種讓上班族「快樂嗯嗯」的飲品，包括「優先順」在內，於各大超商都買得到，不管是上班途中、中午休息、晚上加班或返家宵夜，只要是想到要幫腸胃好好大掃除，路上就有機會入手，不讓上班族常坐馬桶垂頭喪氣，還給腸道最舒適的消化環境，上下班的步伐也能隨之輕盈起來。

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關鍵字：順暢,超商,優酪乳,便秘

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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