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一起挑戰「健康知識王」！快揪好友「全家餐一咖」預測抽好禮

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全家 。（圖／翻攝自ET影片）

▲全家餐一咖挑戰健康知識王。（圖／取自影片，下同） 

消費中心／綜合報導

僅次於韓國，台灣超商全球密度第2，其中以最密集的台北市來看，每平方公里就有約6家超商，而且販售的商品十分多元，不論正餐還是宵夜或是日本、韓國等美食，通通都能吃得到。不過，其實在超商也能吃得到營養健康美食。對此，《ETtoday東森新聞雲》與全家便利商店打造的「全家餐一咖」美食益智綜藝節目，最新一集就要來挑戰「健康知識王」，而且還祭出多項好禮，讓網友們一起參與玩樂。

「全家餐一咖」美食益智綜藝節目由廚佛FRED擔任主持人，將在每集節目中接受來賓挑戰，若挑戰成功者則可以帶回1萬塊獎金。前幾集中都是由FRED力抗不同對手挑戰，獲得三連霸殊榮，最新一集的「健康知識王」則推出全新賽制，並找來擁有靈敏反應的黃沐妍（小豬）來挑戰，在節目上玩遊戲時非常拼命的她，這次可是帶著必贏決心，絲毫不怕FRED的三連霸氣勢。

全家 。（圖／翻攝自ET影片）

全家 。（圖／翻攝自ET影片）

「聽說你已經三連霸了！但今年是我的豬年，想贏我沒那麼容易！」黃沐妍（小豬）還沒開始比賽，就已霸氣宣言。而她也絲毫沒有漏氣，甚至在比賽過程中跟FRED還穿上相撲裝，不僅靈活奔跑並大打出手，完全不顧形象，只為贏得「健康知識王」寶座。期間，兩人分數一度呈現拉鋸戰，讓FRED流汗直呼小豬是他第一個可敬對手，甚至進行到下一階段競賽，限時用兩百元在兩分鐘內搭配出健康志向的一日三餐。到底FRED能不能保住連勝贏家寶座呢？還是小豬能成功獲得一萬元獎金呢？

全家 。（圖／翻攝自ET影片）

全家 。（圖／翻攝自ET影片）

想知道比賽結果可到《ETtoday星光雲》粉絲團留言，預測成功的網友將有機會抽到100元全家禮物卡（10名），或手持電風扇（5名），機會難得，有留言就有機會抽到喔！而這集題目都是用全家以「健康志向」為主軸，全新推出的營養健康美食來出題，包含減鈉30%使用沙漠湖鹽的「鹽麴鮭魚飯糰」、「小松吻仔魚飯糰」，含有五色蔬菜的「金咖哩五蔬咖哩」、「田園時蔬義大利麵」，和選擇添加台灣在地紅藜麥的「和風紅藜麥風味涼麵」，以及高膳食纖維的「北海道牛奶燕麥麵包」、「葡萄雜糧麵包」讓消費者方便解決三餐的同時，還能夠吃到減鈉、紅藜、高纖和各式蔬菜的健康美食，提供消費者夏天飲食的多元選擇。

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關鍵字：超商,便利商店,全家,全家餐一咖

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