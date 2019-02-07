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超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！一年狂賣百萬瓶↑　NO.1地位無法撼動

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▲▼奶茶 。（圖／資料照）

▲超市冷藏架上選擇豐富。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

2018奶茶新品一波接著一波，甚至連義美都推出奶茶口味湯圓，可見其魅力。而連鎖超市業者也統計了去年度的奶茶排行榜，其中午后時光重乳奶茶再度奪下冠軍寶座，奶茶霸主地位無法撼動。

根據全聯內部資料統計，去年冷藏奶茶銷量TOP 3分別為：午后時光重乳奶茶、飲冰室茶集綠奶茶、福樂小濃草莓奶茶。其中，奪下第一名的午后時光重乳奶茶，年銷量更高達130萬瓶。

全聯指出，去年冷藏奶茶新品多達8款，像是福樂小濃鮮奶茶、台灣比菲多小時厚奶茶、泰山X日出茶太招牌烤奶等，架上品相選擇相當豐富。

▲▼奶茶 。（圖／資料照）

▲光泉重乳奶茶日前還推出文字瓶身，吸引網友熱議。（圖／資料照）

至於頂好的2018冷藏奶茶銷售TOP 5排行榜，依名次依序為：光泉重乳奶茶、飲冰室茶集極品紅奶茶、左岸咖啡館昂列奶茶、義美濃綠奶茶、光泉王室大吉嶺奶茶午后時光。

頂好指出，觀察消費者越來越注重品質，因此像是添加鮮乳的奶茶飲品都很受歡迎。而統一飲冰室茶集則是20年的不敗老經典。另外，義美繼厚奶茶異軍突起，於去年推出的濃綠奶茶為後起新秀。

美廉社的冷藏奶茶TOP 5排行榜分別為，飲冰室茶集綠奶茶、 飲冰室茶集紅奶茶、 阿薩姆蘋果奶茶、阿薩姆原味奶茶、左岸昂列奶茶。其中，奪下第一名寶座的飲冰室茶集綠奶茶，去年賣出24萬瓶。

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關鍵字：超市,全聯,賣場,奶茶,頂好,美廉社,重乳奶茶

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