運鈔員沉迷簽賭當內賊「偷ATM鈔匣」1337萬元　逃亡7天剩843萬

▲保全利用補鈔時暗槓現金，得手1300多萬元，警方追回8百多萬。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

姚姓保全公司運鈔員因迷上賭博欠下大批賭債，竟動歪腦筋，利用公司未落實清點檢查漏洞，趁補換ATM提款機「新鈔匣」時，偷拿現金高達1337萬餘元，成了千萬富翁。東窗事發後，姚男趁隙落跑，落網時僅剩843萬，其他都拿去還債簽賭。台中地檢署12日偵結，依業務侵占罪嫌將他起訴。

40歲姚姓男子2012年開始在某保全公司擔任運鈔員，與搭檔同事開運鈔車到各超商、銀行等ATM提款機換「新鈔匣」補鈔。姚男因為熟知補鈔流程，而自己2018年又迷上賭博，欠下不少賭債，被逼急下竟將歪腦筋動到新鈔匣的現金，希望能「盜新補舊」，彌補資金短缺不足。

▲姚男事發後逃到新竹火車站換裝。（圖／記者李忠憲翻攝）

姚男熟知運鈔時都有2搭檔，分別持有1個感應扣，諸如開車、開匣、開ATM等，都需2個感應扣一起用，藉此互相牽制。他利用跟搭擋久了混熟，藉口怕感應器誤報等向楊姓搭檔拿感應扣，開始利用機會，拿走新鈔匣內的錢。從2019年3月14日開始，先後多次拿走50萬至250萬不等現鈔。

由於一週後就要再更換新鈔匣，要拿回舊的，如果沒有即使回補拿走的現金，事件就會曝光。但21日當天，姚男準備200萬現鈔要回補，卻因為時間過短，只補到193萬1千元，差了6萬9千元。整鈔中心隔日發現有異。要求姚男說明，他卻立刻拋棄工作，帶著鉅額現金逃跑。

警方調閱監視器發現姚男身懷鉅款，先搭火車車到新竹，在商場買衣服變裝，接著再到台北市商店街逛街，隨後又搭車到新竹，接著再到彰化、南投，行蹤遍及整個北台灣。最後在南投縣草屯鎮發現姚男行蹤，同月28日逮捕，並起出843萬餘元。

姚男坦認犯行，供稱逃亡時拿了320萬元簽注彩券，80萬元網路簽賭，34萬還私人債務，並歸還數目不詳賭債。他也十分後悔，以為可以一夜致富才迷上網路簽賭，鋌而走險。

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