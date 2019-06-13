三重大媽「用餐不清垃圾」遭勸　爆走扯髮狂毆超商女店員

▲婦人在三重萊爾富內食用微波食品卻不清垃圾，遭制止後與女店員爆發扭打衝突。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名劉姓婦人9日下午到萊爾富超商用餐，卻沒有將廚餘、垃圾清走，林姓女店員發現後上前規勸，不料卻引起爭吵引發互毆，婦人情緒失控不僅狂毆店員臉部，還扯髮將她摔倒在地，林女試圖反擊甚至辱罵三字經又二度被毆倒在地，警方到場依現行犯將2人逮捕回派出所偵辦。

當時劉姓婦人在三重區安和路萊爾富超商內用餐，就坐在用餐區內食用微波食品，女店員提醒她要把垃圾收走，婦人認為沒有張貼明確告示並拒絕收拾，雙方因此口角，過程中婦人用手指猛戳逼近店員，店員反抗以右手拍了一下婦人的肩膀，婦人隨即進入爆走狀態，狂扯女店員的馬尾將她拉倒在地上。

▼顧客上前制止，大媽卻拉著女店員的頭髮不放。（圖／記者陳豐德翻攝）



儘管有其餘客人上前制止，婦人仍不打算罷休，趁顧客離開後又猛毆女店員臉部，女店員試圖出腳反擊，又被大媽扯住頭髮連續揮打頭部，最後甚至拿著椅子作勢要砸人，所幸其餘顧客見狀連忙報警制止，警方到場依照現行犯將雙方帶回派出所釐清案情。

據了解，過程當中林姓女店員有以三字經等不雅字詞辱罵劉女，劉女則損毀女店員手上的玉鐲，偵訊後林女依照傷害、公然侮辱送辦，婦人則依傷害、毀隨罪嫌移請地檢署偵辦；對此萊爾富回應該店是加盟店，將進一步了解實際狀況，並派員關心受傷的女店員。

▼路過民眾上前制止衝突。（圖／記者陳豐德翻攝）

