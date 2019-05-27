比悲傷還悲傷的故事…設置高強度密碼結果自己忘記！網推這招1秒登入

▲各家數位平台有不同設置密碼的規則，最怕緊急需要登入的時候想不起來特定密碼！（圖／翻攝自pakutaso.com）

消費中心／綜合報導

自從這個世界有了網路，過去要趕三點半的銀行業務，現在只要手機、電腦連上網，就能操作。但儘管大家熟悉網路世界，卻還是有許多人捨棄銀行數位服務，原因就是「光入門就太複雜了」！不僅要記得落落長的網銀帳密，突如其來想跟上潮流、登入數位銀行APP，卻發現好難上手，想找客服專員詢問，電話又總是滿線中……但為了這些操作問題而放棄超便利的數位生活，真的太可惜了！

持續駐守超商、提供用戶方便服務的中國信託，注意到這些困擾用戶已久的問題，現在要化身用戶身邊的智能幫手！中國信託發現，用戶最大的痛點就是帳密問題，現代人手上往往有好幾家銀行帳戶，為了安全起見都設了不同密碼，每次為了回想或查找密碼，總要花上許多時間，現在使用網銀或APP登入，不管是QRcode、指紋、臉部與圖像模式都能登入，用戶完全可以依照自己的習慣選擇。近來更讓網友驚豔的是，ATM甚至還會記憶每位用戶獨一無二的指靜脈輪廓，下次熊熊忘記帶金融卡，就把手指放上機台一掃，再也不用呆站在ATM前，被排隊的人白眼了！

請繼續往下閱讀...

▲現在讓手機掃一下臉部或在螢幕按指紋或畫圖解鎖 就能登入中國信託網銀APP。（圖／翻攝自pakutaso.com）

以往習慣一有問題就打給客服專員的用戶，現在使用線上客服系統會發現，竟然更清楚方便了。不管是想要繳費，處理分期、基金、貸款等問題，使用共同瀏覽(Co browsing)智能共享服務，手機和電腦螢幕就會由客服人員同步引導用戶使用，用「看」的最清楚，不怕自己解釋得不夠詳細，更不怕漏聽專員的解釋和作法，花了時間還是霧煞煞，智能世代就是要縮短過去解決問題的時間，這點對於忙碌的現代人而言，真的揪甘心。

然而現在的銀行不只有存匯、借貸的服務。正所謂人不理財、財不理你，現代人除了工作，每天還要緊盯股市、鎖定理財投資頻道，跟著專家每天不同的說法打轉，其實什麼說法都比不過最理性的分析和數據。決心成為理財掌舵手的中國信託，以用戶的現狀與需求出發，運用大數據技術，整合＋量身打造最適合的投資策略，此外也提供清楚數據，讓用戶不再花錢買雜誌、花時間看電視，就能掌握市場實際動態。智能的便利還在於，可幫用戶24小時盯盤，在市場變動時自動調整投資配置與標的，以數據量身打造最佳投資組合，預先設想我們的下一步需要，讓我們更快達成目標。

近年數位金融最讓人有感的，莫過於行動支付了，現在消費還在右掏鈔票、左數零錢嗎？看著朋友直接拿出手機掃碼、乾淨俐落好帥氣，其實不必太羨慕，中國信託的多元支付現在也適用超商、電影院、餐廳等通路，手機一嗶，下一秒更會收到即時消費通知，買了什麼一覽無遺，化身小資男女的記帳好幫手！當網路數位融入生活，使用銀行服務當然也要像呼吸一樣自然，現在有個宛如專屬的「智能管家」隨時服務，體驗鋼鐵人擁有賈維斯的心情更不是夢。

▼中國信託的數位金融服務主打多元的操作方式，讓用戶自己作主。（圖／中國信託提供）

