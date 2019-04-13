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22歲男大生弄丟11萬元「跳橋命危」　他霸氣PO文「小錢我幫你」：賺夠再還

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▲打工弄丟11萬，男大生湊不到錢，跳橋輕生。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

▲陳姓男大生跳橋前先傳訊息給女友告知去向。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

記者黃君瀚／綜合報導

彰化一名22歲陳姓男大生疑似弄丟加油站11萬元現金，同時想到沉重的學貸壓力，11日上午傳訊女友告別，便跑到139線跳橋輕生，目前仍在急救中。本站新聞在網上引發熱烈迴響，PTT上就有大愛神人PO文，勉勵男大生珍惜生命，11萬元他願意贊助清償，待有能力時再還即可，「不還我就當作功德」。

網友gn01765288讀了本站新聞〈打工弄丟11萬 男大生湊不到錢跳橋輕生命危〉後，今日凌晨在PTT發文，直說男大生是個傻小孩，自殺是無法解決問題的。他霸氣表示，正好有餘力可以幫助別人，11萬元只是小錢，「該事主來找我吧，錢等你賺夠在（再）還，或者不還我就當作功德！」

請繼續往下閱讀...

事實上，這不是gn01765288第一次對弱勢伸出援手，今年初他就在PTT秀出一張5萬元的轉帳證明，幫助某位低收又積欠房租的網友，「小小5萬希望能度過你危機，不夠再說，危機度過免還，希望你東山再起能將善心傳給更需要的。」

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▲大愛網友今年初也曾轉帳5萬元幫助陌生人。（圖／翻攝PTT）

溫暖善心文章貼上網，很快就被鄉民推爆，「八卦版好人+1，謝謝你對社會付出」、「付得出這錢大有人在，但要對陌生人這樣真的很困難」、「事主在彰基醫院」、「您絕對會有好報的，阿彌陀佛」、「好心給推！一定會有好報的」、「真的是好心人，謝謝你的善心。」

本站新聞〈扛學貸又弄丟11萬元！男大生「跳橋重摔」〉報導，22歲陳姓男大生10日晚上上完大夜班，加油站內的11萬元款項卻莫名消失，因此被追討錢的去向。11日上午11時，他傳訊女友寫著「要到139線結束生命」，真的從螢光橋跳橋輕生。

陳男的女友表示，她先趕到男友的住處找人，發現沒人回應後，才轉往139線螢光橋，遠遠就看到男友的機車停在橋邊，直到靠近發現旁邊擺放的拖鞋後，這才確定男友真的往下跳。彰基發言人周志中指出，陳男目前進入加護病房救治，觀察其後續生命徵象變化，不排除有生命危險。

▼男大生湊不到錢、跳橋輕生，倒臥草叢中。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

▲打工弄丟11萬，男大生湊不到錢，跳橋輕生。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

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關鍵字：139線,學貸

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