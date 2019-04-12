警車突開警示燈！喇叭一按「靠邊停車」　女駕駛秒配合...結局太糗了

▲原來員警是在跟大卡車運將說話XDDD。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

一名女駕駛前天開車時，停在路邊的警車突然開警示燈跟上，並廣播說「靠邊停車」，不明所以的她乖乖照做，沒想到員警再次廣播，讓她瞬間超冏，不僅成了整個路口人車的焦點，也戳笑許多鄉民。

女網友日前在PTT笨版發文說道，「剛在開車的路上，原本停在路邊的警車，突然開警示燈跟了上來，下個路口遇到紅燈，警車按了喇叭，並廣播說靠邊停車。我一邊回想自己剛才有違規嗎，一邊把車停到路邊，此時警車又廣播了......。」

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員警發現女駕駛誤會後，立刻喊說「不是妳啦！快開走啦」，而她鬆一口氣的同時，也忍不住自嘲，「齁...原來不是我，是在說後面的大卡車，哈哈哈我到底是在跟人家湊什麼熱鬧呢？整個路口的人車都看我在那邊耍白癡。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

傻萌行徑惹笑許多鄉民，紛紛回應「笑死我！警察一定超無言」、「在馬路上聽到這種廣播也太好笑」、「好可愛哈哈」、「早餐店老闆娘叫帥哥也是全店都回頭啊」、「大卡車栽贓失敗」、「沒事瞎起鬨XDD」。

還有人分享類似經歷，有次他在市區騎車經過一處十字路口時，剛好碰上警方在圍堵嫌犯，然後剛好嫌犯就在他正前方，距離還非常近，不久警方直接鳴笛，並從十字路口右邊殺出來，他差一點就撞上，從此他謹記，經過十字路口一定要減速。

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