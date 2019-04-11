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扛學貸又弄丟11萬元！男大生「跳橋重摔」胸椎骨變形　最後訊息曝光

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記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化一名在加油站打工的22歲陳姓男大生，疑因搞丟公司11萬現金，在想到學貸的壓力，直接從彰化139線22.5公里處的螢光橋跳橋輕生。陳男輕生前也傳了10字的訊息給女友告別，目前仍在急救，未脫離險境。

警方表示，陳男10日晚上上完大夜班，加油站內的11萬元款項卻莫名消失，因此被加油站追討前的去向。豈料，陳男11日上午11時便傳訊息給女友說，「要到139線結束生命」，隨即沒有了聯繫，讓對方非常緊張，到處找人。

▲疑似弄丟11萬元公款，男大生跳139線瑩光橋輕生。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼陳男跳橋前傳訊息給女友告知去向。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

▲打工弄丟11萬，男大生湊不到錢，跳橋輕生。（圖／翻攝自Line／彰化踢爆網）

陳男的女友表示，她先趕到男友的住處找人，發現沒人回應後，才轉往139線瑩光橋，遠遠就看到男友的機車停在橋邊，直到靠近發現旁邊擺放的拖鞋後，這才確定男友真的往下跳；她往下看才發現男友倒臥在20公尺深的谷底，嚇得立刻撥打119求救。救護人員到場後，發現陳還有呼吸心跳，立刻送往彰化基督教醫院急救。

彰基發言人周志中指出，陳男緊急送到彰基急診外傷中心時，昏迷指數11分；且他的腹部有嚴重挫傷，左手肘、左腋下都有嚴重擦傷，左小腿有挫傷，右胸也有挫傷，以及肝臟撕裂傷，胸椎骨5、6、7節，嚴重擠壓變形，且椎骨裂開。

周志中說，陳男目前進入加護病房救治，觀察其後續生命徵象變化，不排除有生命危險。

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關鍵字：打工,大學生,加油站,139線,學貸

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