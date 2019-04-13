冷面殺手謝惠仁接大甲媽設壇　顏清標喊「OK啦！都是好事」

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地方中心／彰化報導

被形容是「冷面殺手」的謝惠仁，因狙殺前天道盟不倒會會長謝通運遭判無期徒刑，坐牢10多年，於2017年4月10日假釋出獄，信奉關公及媽祖的他，13日在彰化埤頭鄉迎接大甲媽祖聖駕回鑾，而彰化警方也證實此事。對此，鎮瀾宮董事長顏清標表示，「不管是誰，只要誠心迎接都是好事」。

▲謝惠仁（圖中扶轎者）親自迎大甲媽。（圖／記者王亞志攝）

謝惠仁在1993年槍殺天道盟不倒會會長謝通運被判無期徒刑，坐牢10多年在2017年假釋出獄，而他出獄後經常照顧弱勢及從事地方公益，還相當虔誠信奉關公及媽祖。繼2018年迎接大甲媽聖駕，謝惠仁2019年13日下午也將於埤頭鄉迎接媽祖鑾轎。

▲謝惠仁因1993年狙殺前天道盟不倒會會長謝通運遭判無期徒刑。（圖／翻攝自黑色豪門企業臉書）

彰化警局保安科科長陳朝清也證實此事，在埤頭鄉加派170名保四總隊及員警到場戒備，希望所有信眾能理性和平，不要爆發暴力衝突。

為了這次大甲媽祖回鑾迎轎，謝惠仁特別在斗苑路埤頭鄉農會對面設壇，請了一尊關聖帝君供奉，也特別做了上千件上衣，號召千名地方仕紳一同參與盛事。而謝惠仁13日下午接受《ETtoday新聞雲》的獨家專訪，言談間甚為低調，只說感恩再感恩。

▲謝惠仁雙手合十感謝大家。（圖／記者唐詠絮攝）

針對謝惠仁迎接媽祖鑾轎一事，董事長顏清標向媒體表示，不論誰要來接駕，只要誠心誠意來都是好事；此外，顏清標還說，已與謝惠仁碰過面，對於他要接駕的原因，直呼「OK啦！那沒問題！」認為只要有那個心意都是好事，並不會覺得有什麼。

▲針對謝惠仁迎接媽祖鑾轎一事，顏清標表示，不管是誰，只要誠心迎接「都是好事」。（圖／東森新聞）

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