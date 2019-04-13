沒穿bra！男友當眾掀她上衣「露出長輩」：只是玩笑　心寒女火速斬斷

▲分手示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

情侶間加溫的小情趣，一不小心太過火，就可能變成分手的導火線。有名網友日前表示，男友老是在路上抓她胸部，某天甚至在大家面前直接掀開她的上衣，還說只是玩笑而已；溝通無效後，她也火速斬斷戀情，網友們都看傻眼表示「這種人有女友那我在幹嘛？」

有位匿名女網友在Dcard上發文，她表示幾天前下課後和男友走在路上，對方一如往常地搭她的肩，手還不安分地抓她胸部，「那天我剛好穿著『黑色細肩帶背心』裡面有胸墊，所以就沒穿內衣了。」沒想到下秒男友竟然直接在眾人面前把她的衣服掀起來，還若無其事地丟下一句「我開玩笑的，別生氣啦！」讓原po滿肚子火。

請繼續往下閱讀...

「私底下你要怎麼抓、怎麼弄我都不會怎樣。」原po抱怨對方在公共場合讓她沒面子，作為他的女朋友，卻一點都不被尊重。事後她也表示，雙方經過溝通之後還是沒有取得共識，「已變前男友，各位女生小心了。」

▲伴侶間的情趣還是要適可而止，否則惹得一方不開心，恐成分手導火線。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這篇貼文一出，讓許多男女網友都怒譙一波，「這種人有女友那我在幹嘛」、「低能男友，我會分手」、「我光在外面抓奶我就不行了」、「脫他褲子讓他也露鳥啊」、「不要說什麼情趣啦，一個真正愛妳的男人是不會讓別人看妳身體的」、「真的要當賤男人才能脫魯嗎」、「這種人都能有女友，是想跟大家炫耀我有奶可以抓？」

另外也有遇過相同情形的苦主現身說法，「我的某前任也是在我們逛夜市的時候正大光明的摸我胸部，可能感覺很有情趣吧！前面一兩次我告訴他不要這樣，到後面三四次真的爆炸」、「我男友以前也在我騎車的時候拚命抓我胸部，跟他溝通好幾次他還以為我開玩笑其實很喜歡？！最後我真的爆哭說要分手，他才知道我是認真的」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！