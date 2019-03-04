大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

▲網友好奇，大學生是否能經濟獨立。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

許多大學生為了減輕家裡負擔，除了會辦學貸外，也會去外面打工賺生活費。一名網友貼文問「大學生有辦法做到經濟獨立嗎？」文中表示，他常聽到朋友跟家裡鬧不和，若滿20歲卻被趕出家門斷金援，因為不能辦學貸、生活開銷又大，粗估一個月至少要收入15000元才能經濟獨立，「一般的大學生有辦法做到嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上表示，「常聽到朋友在跟家裡鬧不合，鑑於大家都20歲了，一個不小心，可能真的會被合法趕出家門斷金援，這樣真的挺糟糕的」；他說因為大家都是學生，這樣明顯不能辦學貸，但在台北讀公立大學，學費加住宿（宿舍費）估計40000，可住約5個月。

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另外，1個月生活費大約也要7000元左右，若不考慮其他雜七雜八的開銷（書錢、特殊消費等），算下來，1個月至少要有15000元的收入才能經濟獨立，讓他好奇問這樣的條件下，「一般大學生有辦法做到嗎？」

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▲許多人大學時期會努力打工存錢。（示意圖／記者黃克翔攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言討論「很拚的話可以，但幾乎沒休息時間就是」、「可以啊！公立沒問題。私立就無法，得用貸款」、「我那時兼了3份工作（助教、家教、系院工讀），還能系網跟系學會並兼顧。只是睡很少（年輕還ok」、「可以，但很拼而且沒朋友，回頭在看只覺得累」、「都20歲了，不如撐個2年再離開家裡」。

還有網友大推當家教，「我大學時家教就夠了」、「現在時薪150耶，15K只是100小時而已，有規律打工就行了，如果是做家教，台北教高中至少1個小時500」、「週收入要收入4000，時薪200就20小時，時薪400就10小時，看有沒有能力找到家教或者機構兒美打工（平均時薪250UP）」、「可啊！我就這樣，接很多家教就可以」、「家教、家教、跟家教，那時候國三時薪550，一週8小時就搞定」。

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