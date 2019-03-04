　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

高教崩壞,高教,大學校園,大學生,高等教育（圖／記者季相儒攝）

▲網友好奇，大學生是否能經濟獨立。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

許多大學生為了減輕家裡負擔，除了會辦學貸外，也會去外面打工賺生活費。一名網友貼文問「大學生有辦法做到經濟獨立嗎？」文中表示，他常聽到朋友跟家裡鬧不和，若滿20歲卻被趕出家門斷金援，因為不能辦學貸、生活開銷又大，粗估一個月至少要收入15000元才能經濟獨立，「一般的大學生有辦法做到嗎？」

這名網友在PTT的WomenTalk板上表示，「常聽到朋友在跟家裡鬧不合，鑑於大家都20歲了，一個不小心，可能真的會被合法趕出家門斷金援，這樣真的挺糟糕的」；他說因為大家都是學生，這樣明顯不能辦學貸，但在台北讀公立大學，學費加住宿（宿舍費）估計40000，可住約5個月。

請繼續往下閱讀...

另外，1個月生活費大約也要7000元左右，若不考慮其他雜七雜八的開銷（書錢、特殊消費等），算下來，1個月至少要有15000元的收入才能經濟獨立，讓他好奇問這樣的條件下，「一般大學生有辦法做到嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

銀行、存款、儲蓄、投資、理財（圖／記者黃克翔攝）

▲許多人大學時期會努力打工存錢。（示意圖／記者黃克翔攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言討論「很拚的話可以，但幾乎沒休息時間就是」、「可以啊！公立沒問題。私立就無法，得用貸款」、「我那時兼了3份工作（助教、家教、系院工讀），還能系網跟系學會並兼顧。只是睡很少（年輕還ok」、「可以，但很拼而且沒朋友，回頭在看只覺得累」、「都20歲了，不如撐個2年再離開家裡」。

還有網友大推當家教，「我大學時家教就夠了」、「現在時薪150耶，15K只是100小時而已，有規律打工就行了，如果是做家教，台北教高中至少1個小時500」、「週收入要收入4000，時薪200就20小時，時薪400就10小時，看有沒有能力找到家教或者機構兒美打工（平均時薪250UP）」、「可啊！我就這樣，接很多家教就可以」、「家教、家教、跟家教，那時候國三時薪550，一週8小時就搞定」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
逛好市多被攔！他問「辦會員值得嗎」網推這張卡：不常逛選它

關鍵字：大學,學貸,經濟獨立,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「為何要一直拿我的布」騎士雨天騎車超火　苦主分享撇步：沒人敢偷！

11歲童吞藥自殺！躺病床狂唸「會聽從主人」　母：Momo挑戰害的

「我的機車被幹了」僑生買壽司24分鐘車不見　秒報警！監視器看到最變態一幕

軍艦迷快筆記！3月限定　這14天都能免費登上海軍軍艦

大叔Costco想「搭便車」結帳！高雄妹善良點頭…結局暖爆網：好上道

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

砸百萬興沖沖娶外配　台中鐵鍋商人2段婚姻加起來不滿3週

蟑螂滿屋！恐怖大媽「弄爛素雅套房」狂欠費　房東才送急診...又一記回馬槍

台南小菜60元！高雄妹點一盤「只有8片」崩潰：難吃雷慘　在地人：很佛了

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

砸百萬興沖沖娶外配　台中鐵鍋商人2段婚姻加起來不滿3週

蟑螂滿屋！恐怖大媽「弄爛素雅套房」狂欠費　房東才送急診...又一記回馬槍

台南小菜60元！高雄妹點一盤「只有8片」崩潰：難吃雷慘　在地人：很佛了

飛沖繩只要777元！樂桃航空「開航7週年優惠」一次看　5日開放搶票

老婆18年機車故障　老公怕她餓走22分鐘回家：讓妳久等了，快吃

礦業修法進度恐歸零！環團轟經濟部超被動　籲立院趕快拚三讀

獨／春遊補助星級加碼踩煞車？業者吵不停　林佳龍急拋2方案恐延後公布方案

2個豬肉吐司！她一問細節...客人皺眉「跟昨天一樣阿」　神煩對話惹怒同行

為什麼我那麼窮？　專家：因為你太省了

37年「只有這件事沒做過」！　嚴立婷：我這個人坦蕩蕩

忠孝東路五段「4車連環撞」！貨車駕駛遭夾受困　交通一度癱瘓

LINE MOBILE月租抵漫遊上網　新增美國再送熊大護照套

MSCI調升A股權重　台股漲多拉回終場跌近40點失守5日線

少子化不會造成房價下跌！　他用空屋率告訴你「還會漲」

神隱3天「一句話」破除生病傳言　韓國瑜：你看我脣紅齒白嘛！

「趴值勤台上一動也不動」　26歲警疑主動脈剝離猝死　

特斯拉只能「網購」！首波關閉10多家實體門市　將改全線上銷售

大學生能經濟獨立嗎？他好奇「月入需15k↑」　網推這工作：一週8小時搞定

異位性皮膚炎如何治？　中醫師建議這樣做

生活熱門新聞

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦..

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

彰化放棄2020台灣燈會讓給台..

辦好市多會員值得？網：不常逛就..

回到冬天！周三起「全台雨連下8..

屏東燈會落幕　潘孟安1526字..

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒..

首次到女友家　準岳母深V睡衣誘..

　

挺其邁被檢舉？郭家肉粽調漲開發..

走進去就失蹤！他PO文急尋老婆..

過世爸看孫女：妳有沒有看到我牙..

勾出輸精管下秒爆粗口　25歲男..

弟捷運打翻珍奶！乘客「同一舉動..

更多熱門

相關新聞

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

好市多不僅賣居家生活用品、美食，現在連精品都買得到，不過想購物，還得成為會員、繳交年費才能入場。一名網友就在PTT好奇發問「COSTCO的會員卡值不值得辦」，說台灣各大量販店他都去過，想知道好市多有哪些優勢，值得消費者花1千多塊換1年會員資格。

鄰居故意不共乘電梯傷透他　網淡回2字

他激讚派克雞排　10年味道變

日文難！「肥宅看卡通就過N2」困惑他

室內裝修角度看《還願》杜家

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

廚餘桶棄嬰DNA出爐　與新加坡情侶房內血跡吻合

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面