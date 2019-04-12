口罩妹突嬌喘「喔～不要」忘情擺臀蠕動！運將嚇歪4字秒堵嘴...網全看傻眼

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突發中心／綜合報導

計程車運將遭毆打事件頻傳，導致運將紛紛在車內裝設監視錄影器自保，有網友就PO出一段畫面，雖然運將沒有遭到毆打，但他所發生的事也是令人傻眼。一名女子搭車到目的地拿出信用卡付款，運將扣款完畢後將卡歸還，女子卻開始嬌喘直喊「不要，不要啦」，運將嚇壞馬上表明「有錄影喔」，女子當場安靜不再出聲，並默默下車，網友見狀傻眼「不要X小」。

▲口罩妹搭車突發嬌喘，運將嚇傻。（圖／翻攝臉書爆料公社）

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文表示畫面是朋友轉傳，但「好險這位司機大哥有車內攝影機不然就慘了，麻煩ㄧ下牠的家人趕快帶去治療好嗎，不要放出來害人，是在那裡一直叫一直叫...系咧叫三小」。

▲口罩妹搭車突發嬌喘，運將嚇傻。（圖／翻攝臉書爆料公社）

影片中可以看見，一名女子搭乘計程車，起初她還很正常的與運將聊天，到了目的地後她表示要用信用卡付款，正當司機刷卡完畢將卡歸還給她時，她卻突然不理會運將，運將反覆的叫了她幾次，她終於將卡拿走，但下一秒卻開始發出嬌喘，疑似還擺臀蠕動喊「不要，喔，不要啦！」運將嚇得直問女子怎麼了，隨後表示「我這裡有錄影喔」，此話一出，女子當場安靜不再發出聲音，隨後就默默的走下車。

▲口罩妹聽到車內有錄影，隨即閉嘴默默下車。（圖／翻攝臉書爆料公社）

文章一出，許多網友見狀也傻眼，紛紛留言「如果司機沒說有攝影機，不知道劇情會如何發展...」、「三八雞...在不要蝦小啦！」、「按到跳蛋吧。會害死沒攝像紀錄的司機」。

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