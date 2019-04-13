姿勢佳！裙裝正妹脫鞋看電影「伸白嫩長腿」腳開開　網護航：香香的

▲電影院內妹子不顧眾人目光，瀟灑伸腿。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

網路流行語說的好，「人正真好、人醜吃草」，現實世界的殘酷有許多例子可證明。最近就有網友PO出一組電影院內照片，只見有著美貌容顏、身材姣好的妹子，獨自坐在座位區滑著手機；特別的是下半身，脫去鞋子把公共場合當自家，白嫩長腿就這麼直接伸到前方，坐姿輕鬆寫意。

網友11日下午在「爆廢公社」貼文，分享了4張電影院影廳內照片，並留下意味深長的一句話，「論看電影的正確姿勢」。只見照片中有2位妹子，一人穿長裙、一人穿短褲，她們都十分愜意的脫去鞋子，將修長白嫩的美腿抬起，放上前方座位處，有著瀟灑、放蕩和不羈。

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文章貼上網，一派人撻伐在電影院這樣姿勢缺乏教養，甚至影響他人觀影體驗，「沒水準到極致」、「只有我覺得很噁心嗎」、「就沒家教啊」、「真是厲害，如入無人之境」、「全都很沒品，一堆人看到是正妹美腿就對錯不分了」、「坐沒坐相能看嗎？還脱鞋子」、「再怎麼美都一樣沒水準！髒死了。」

▲照片最早在中國大陸網上流傳。（圖／翻攝爆廢公社）

不過也有不少人不在乎，驗證了正妹是對的，「感覺腿很美欸」、「這腿我可以玩一整夜」、「沒人時候坐這樣子好爽，尤其是妹子坐這樣子好撩人」、「換做是男人就會被炮沒水準」、「太扯了吧？有她的Line嗎？我告訴她別這樣」、「我有一個大膽的想法」！

經查，這組正妹抬腿照片應是來自中國大陸，拍攝時間為今（2019）年初，至於電影院位於何處則說法不一，網上流傳著一句相當搞笑的圖片解說，「公共場合脫鞋鞋，沒素質！你應該把腳放我肩上。」

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▼不少男網友試圖替正妹子的行為緩頰。（圖／翻攝爆廢公社）