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求職者「10個有9個沒帶履歷」！他一聽原因心好累　網白眼：公司可以進步嗎

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▲▼工作,面試,辦公室,職場,應徵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲面試示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

面試之前投過履歷，真正到現場時是否還需要再準備一份同樣履歷表呢？有位網友在臉書上抱怨，許多求職者面試時都不準備履歷，原因是「公司沒有特別說要帶」，讓他心累表示「我也沒特別說要穿衣服啊！」貼文隨後掀起網友熱議，有人認為這是基本的求職態度和尊重，但也有人說公司都有固定格式的履歷，多帶了也是浪費而已。

「應徵不帶履歷！那上班會帶腦袋嗎？」一位網友在臉書「爆怨公社」中忍不住抱怨，每次面試求職者的時候，10個有9個都不會帶履歷表，還會推託說「公司沒特別說要帶」，讓他內心狂翻白眼「我也沒特別交代要穿衣服，怎麼大家都不會全裸來呢？心好累......。」

貼文一出，部分網友們也同意帶履歷是基本的求職態度，「人家講才要帶？那跟你做事應該也是講了才肯做？講一句做一件？最怕帶到這類型的」、「懶得寫104抓下來印不是也可以」、「態度問題，不管會不會收，起碼是對你面試公司的一種第一印象」、「至少會準備一份最陽春的」、「你有多看重這份工作，就看你花多少心思準備了」。

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▼ 面試不自帶履歷，網友看法兩極 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 面試不帶履歷，網友看法 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 面試不帶履歷，網友看法 。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過其實許多公司都會事先請應徵者上傳電子履歷，也有人認為不要浪費資源，鼓勵「無紙化履歷」，「大部分都在人力銀行看過了吧，何必再手填一份，打開手機看不就好了」、「無紙化，老闆只要在螢幕看就好，公家機構一直在推無紙化！私人企業也是要與時俱進」。如果求職者怕花時間準備最後卻浪費，建議在接到面試通知後，先打電話問清楚是否要自備，或是到場填寫即可。

另外還有網友分享遇過的天兵面試者，「遇過沒帶履歷，穿夾腳拖，還帶女友一起面試。結果全程女友代答」、「他來到現場問我：應徵需不需要履歷表？我說需要，他在我們賣場立刻買了5元履歷表一包，拿著我們的筆開始寫，寫完把筆放回架上說：我要應徵。這時候我不知道該怎麼面試了......。」

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關鍵字：面試,求職,履歷表,新鮮人,爆怨公社

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