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世界12強棒球賽11月台中開打　盧秀燕：全力以赴盡地主責任

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▲盧秀燕參加世界12強棒球賽賽程發布記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼盧秀燕表示，市府全力以赴，盡善盡美做好地主責任。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2019年第2屆世界12強棒球錦標賽賽程發布記者會12日在台中市政府舉行，這屆賽事共分三組，其中B組將於11月1日至7日，在台中市洲際棒球場熱鬧開打，精采可期。市長盧秀燕表示，市府將全力以赴、盡善盡美做好地主責任，並預祝中華職棒能有亮眼成績。

下午記者會包括盧秀燕之外，世界棒壘球總會會長Mr. Riccardo、亞洲棒球總會長彭誠浩、中華民國棒球協會理事長辜仲諒等人均出席，多名局處長也到場，氣氛熱鬧。

▲盧秀燕參加世界12強棒球賽賽程發布記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，台中市能夠在眾多爭取主辦的城市中脫穎而出，顯見各界棒球運動團體肯定台中在發展棒球運動上的努力。她也指出，洲際棒球場是她在十多年前擔任立委時積極爭取的建設之一，如今洲際球場作為世界12強棒球錦標賽的主場，市府一定全力以赴盡地主責任。

辜仲諒感謝世界棒壘球總會會長Riccardo對台灣、台中洲際棒球場的肯定及信任，期盼賽事順利進行，同時，他也透露將組成最強中華隊，並邀請全台人民一同關注賽事、為中華隊加油。

▲盧秀燕參加世界12強棒球賽賽程發布記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕出席世界12強棒球錦標賽賽程發布記者會。（圖／台中市政府提供）

Mr. Riccardo表示，目前賽事籌備順利，這次資格賽尤其重要，將決定2020年東京奧運門票；今年也採用全新賽事，更具挑戰性，並進入超級循環賽，期盼能超越四年前賽事2.5億的電視涵蓋率，受到更多關注。

市府指出，這屆賽事共分A、B、C三組，2018年世界棒球排名前12名的國家出賽(墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、韓國、古巴、澳洲、加拿大、日本、委內瑞拉、波多黎各及台灣)，同時，更是被選為2020東京奧運的資格賽，邀請民眾一起關注、為中華健兒加油。

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