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與日本很有淵源　盧秀燕：外公留日　母親名叫「林代子」

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▲日本台灣交流協會代表沼田幹夫等人拜會盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲▼日本台灣交流協會代表沼田幹夫拜會台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

日本台灣交流協會代表沼田幹夫等人，12日下午拜會台中市長盧秀燕，雙方針對各項議題進行交流，沼田期盼未來能與市府有更多合作機會，盧秀燕則說，台中不但與許多日本城市有十分密切交流，她個人與日本也很有淵源，外公是留日學生，母親也在日本長大，還有日文名字叫「林代子」。

日本台灣交流協會代表沼田幹夫下午率副代表西海茂洋、主任大友誠等一行3人拜會台中市長盧秀燕，副市長令狐榮達等多名局處長也陪同，雙方針對各領域議題交換意見，並互贈紀念品留念。

盧秀燕首先歡迎沼田專程到台中訪問，台灣與日本一向有很好的情誼，台中也與許多日本城市有十分密切交流，所締結的13個友好城市中，就有8個在日本，加上台中開發時間較早，有不少日本人住在台中，也留下不少建設。

▲日本台灣交流協會代表沼田幹夫等人拜會盧秀燕 。（圖／記者鄧木卿攝）

她還透露，自己與日本也有淵源，她的外公早期是留日學生，前往日本就讀鐵路學校，是當時第一批台籍的鐵路局駕駛員；她的母親也在日本長大，還有日文名字叫「林代子」，一直到8歲上小學後才回台灣，她小時候回到外公外婆家都是說日語，所以也會一點點簡單的日文字彙。

盧秀燕說，台中近期即吸引不少企業前來投資，像是日本頂級渡假村「星野集團」將在谷關開業，由於是首度在台灣開闢新據點，集團老闆日前也到台中希望與市府有更多的合作。另外，日本大倉飯店也將在台中投資設立品牌酒店，不管是來台中投資的企業或是日本僑民，市府都會好好協助與照顧。此外，明年台中將舉行2020台灣燈會，她邀請日方屆時共襄盛舉。

沼田表示，去年盧市長上任時本來打算前來拜會，由於適迎春節期間，加上盧市長就任後公務繁忙，現在才來見面，十分感謝市府提供空間給協會，服務中台灣的日僑及民眾辦理領事業務，目前大約有1千8百多名長期居住。

沼田也表示，台中是台灣人口增長很快的城市，約有286萬人口，已超過高雄，成為台灣第二大城，加上台中擁有很高的消費力，許多日本企業都看好台中的發展，紛紛前往投資，未來也希望能與台中有更多交流、合作的機會。

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關鍵字：盧秀燕,沼田幹夫

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