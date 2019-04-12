韓國瑜抵哈佛秀英文　芝加哥韓粉帶書「跟著禿子走」

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜出訪美國，第一站到哈佛大學發表演說，「韓流」颳到波士頓，台灣媒體出動大批人力，一路追到美國，費正清研究院的主任宋怡明也親自到場接待韓國瑜，雙方一見面就先握手，一路上有說有笑，韓國瑜也當場「撂英文」，展現外語實力。

韓國瑜於台北時間12日凌晨，到哈佛大學費正清中國研究中心，在閉門座談會中發表演說，為了調整時差、進行演講準備，韓國瑜和妻子李佳芬提前一天就先飛美，果然經過充分休息，韓國瑜一抵達哈佛，看起來氣色相當不錯，而面對在場大批媒體守候，費正清研究院主任宋怡明也特別跟韓國瑜一起停下腳步，接受媒體拍照。

▼費正清研究院主任宋怡明接待韓國瑜。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

另外《ETtoday新聞雲》記者也捕捉到，現場有芝加哥來的韓粉，特地帶著韓國瑜的自傳書到場守候，希望找到機會能把書拿給市長簽名，晚上也將自費，花60塊美金參加波士頓僑社晚宴，全程「跟著禿子走」。

▼芝加哥韓粉帶韓國瑜的自傳書到場支持。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）