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敬佩吳敦義不參加初選　盧秀燕預言國民黨整合會更簡單

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▲盧秀燕指國民黨整合會更加簡單。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕預言，國民黨整合會愈來愈簡單。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕12日針對國民黨主席吳敦義宣布不參加初選一事，她除了表示敬佩之外，還說國民黨有關縣市長的整合，會越來越簡單化，而且會有一定的進度，黨內一定會選出最強最能贏的，表示為民眾勝選的決心，反觀民進黨卻是要把強的拉下來，扶弱的上去。

盧秀燕下午和彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌和嘉義市長黃敏惠7名縣市長，一起成立中部區域治理平台，會後接受媒體訪問。

盧秀燕表示，吳敦義希望成為King Maker，而不是自己成為一個King，所以大家要對他表示敬佩，她還預言說，國民黨內關於縣市長的整合，會越來越簡單化，從複雜到簡單化，然後會有一定的進度，尤其是韓國瑜回台後，事情會愈來愈明朗。

她說，黨內的狀況到目前蠻不錯的，因為是朝團結的方向進行，找出最強的，民進黨的方向剛好相反，民進黨是要把強的拉下來，扶弱的上去，找弱的、幫助弱的，但國民黨有決心，就是要找出最強最能贏的，表示國民黨為民眾勝選的決心。

盧秀燕說，大選勝選常常都是決戰中台灣，這次2020也不例外，過去中台灣都被輕忽，各縣市長都感覺到中央的資源分配，都是重南北、輕中部，所以才透過區域治理平台，團結合作，希望分配到更多資源、得到更多建設。

她強調，中部7位縣市首長都沒有人要參選總統，所以今天發起這樣活動，動機非常純粹，就是要為中台灣民眾做事，首長們要的就是一個公平資源分配跟建設，所以不管哪個總統候選人，在競選過程當中，要特別重視中台灣民眾，以及資源分配的承諾，這樣才能打動中台灣地區民眾的心，大家才會支持。

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