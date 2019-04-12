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核准統促會遊行仍被抗議　盧秀燕：台灣保障言論自由

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▲盧秀燕尊重不同聲音遊行權利。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示會尊重不同團體聲音。（圖／台中市政府提供）　

記者鄧木卿／台中報導

中華統一促進會為宣揚九二共識，13日將在台中發動車隊遊行，但遭到其他團體反制，恐引發衝突，台中市長盧秀燕表示，不管什麼言論，在台灣一定要保障集會跟言論自由，警察局也會依法辦理。　

盧秀燕表示，到目前為止，她覺得警察局處理得很好，因為警察局是依法辦理，政府有集遊法，集遊法裡面特別講到要保障言論跟集會自由，不管是什麼言論，在台灣一定要保障集會跟言論的自由，所以警察局是依法辦理。

統一促進會13日在台中的遊行活動申請獲准，台中市政府警察局也核准另一件由部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」活動，警察局表示，一切依規處理遊行申請案，民主社會包容不同理念與聲音，但不允許違法情事發生，警察局將持續與雙方溝通，嚴密勤務部署，防範違法脫序狀況發生。

警察局表示，按照「413護台抗中！反制統促大遊行」申請內容，包括公投護台灣聯盟、908臺灣國、黑色島國青年、全面罷免、基進黨臺中黨部、時代力量臺中黨部等近10個公民團體約300餘人，將在市府廣場及台中火車站舊站前廣場號召民眾反制抗議。

警察局強調，除日前核准統一促進會的遊行申請，也核准部分民間團體提出的「413護台抗中！反制統促大遊行」，這代表市府捍衛人民言論自由及集會遊行自由的民主價值，只要合於規定，不論何種政治主張都會尊重，但呼籲活動單位一定要自律，警方也會維持秩序，台中是一個維護多元價值、民主自由且安全無慮的環境。警察局呼籲雙方陣營自我約束、務必保持理性，包容不同理念與聲音，不容許有任何違法情事發生。

盧秀燕在臉書並po文【中華民國法律是唯一的標準】

遊行准駁與否，集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準。
台中市政府和警察局不會刻意放水；也不會故意阻撓。

另外根據大法官釋憲445號：政府亦不得預審集會遊行內容。

遊行過程，主辦單位應確實維護秩序安全；遊行内容也不得牴觸我國法律，
否則執法單位絕不寛貸。

只要完全遵守集會遊行法和中華民國相關法律；台中市政府和警察局會依法保障集會和言論自由！

#大法官釋憲445號

#警察局 #警政署

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關鍵字：盧秀燕,統促會

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