　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／韓國瑜「哈佛演講主題」曝光　談九二共識「沒有狗骨頭」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬。（圖／記者徐政璿攝）

▲高雄市長韓國瑜美國行首站將在哈佛大學演講。（圖／記者徐政璿攝）

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜出訪美國，到校園進行演講，從中牽線的中山大學政治系教授廖達琪，獨家接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她提到演講稿的內容主題，就是「接地氣的力量」，而這次演講將談到兩岸議題。廖達琪透露，這次韓國瑜不會提「狗骨頭」，而是談支持九二共識，因為韓國瑜認為，跟大陸互動友好，「對台灣經濟會更好」。

韓國瑜在台北時間12日凌晨，到哈佛大學費正清中國研究中心的發表演說，演講內容將提到他去年參加高雄市長選舉，一路走來怎麽選、為何選上，也將提到「韓流」效應，他認為「韓流」其實是虛幻的，真正重要的是人民的聲音，讓他有機會表達出來。

▲▼廖達琪透露韓國瑜哈佛演講稿內容。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲廖達琪透露韓國瑜哈佛演講稿內容。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）

▲韓國瑜閉門演講地點。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜閉門演講地點。（圖／記者徐政璿攝）

這次演說預計將進行20～30分鐘，之後就是QA時間，廖達琪透露，「市長對QA最有把握，因為都是用中文回答」，以韓國瑜的臨場反應，相信一定能充分表述，而若是被問到敏感的兩岸問題，韓國瑜也將重申九二共識「他認為跟大陸互動友好，對台灣經濟會更好」，廖達琪說，「因為韓國瑜非常重視自己的競選承諾」。

ET快訊
小薰認熱戀鄭人碩：公開了！撇當小三…鬆口「正式交往時間點」
鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人
這4大星座「另一半專挑醜的」！長得越普通他們越愛

關鍵字：韓國瑜,哈佛,訪美,演講,廖達琪,九二共識

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／快訊／打工弄丟11萬　男大生湊不到錢跳橋輕生命危

計程車撞328匹馬力「超硬」跑車側翻　運將頭冒血爬出

惡媳虐死公公「有強制治療必要」　法院裁定交保但24小時住院

天天慘叫！4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　班導師警告：不准說

女壘國手培訓得標旅行社他開的！中華奧會副主席涉貪20萬交保

法拉利哥與白車駕駛當街格鬥　路人觀戰「X！開法拉利較秋」

新台幣闖禍！20黑衣人狠砸3車狂扁2人　8嫌到案供稱「主嫌揪團」

8+9闖紅燈秒被撞飛！圍觀情侶狂錄影　刺耳尖叫猛嗆路人：都不幫忙喔

10歲童制止「踹狗男」遭掐脖逼下跪　父心痛：兒常和黑狗玩

陸學者李毅鼓吹「武力統一」！遭移民署限令出境　蘇貞昌：有國安疑慮

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

國道4項隱藏版違規1次噴3千　網驚呼：長知識省荷包

迪麗熱巴《創造營》共舞學員超吸睛！　蘇有朋笑容滿面：我可以選老師嗎？

《創造營》周震南組初評級舞台炸翻　郭富城超喜歡：我覺得他們全A

陸學者李毅鼓吹「武力統一」！遭移民署限令出境　蘇貞昌：有國安疑慮

獨／韓國瑜「哈佛演講主題」曝光　談九二共識「沒有狗骨頭」

武統學者李毅：台灣政治愈亂、經濟愈窮「對統一愈好」

獨／韓國瑜訪美遇火警「懷疑惡作劇」　獨家現場畫面曝光！

香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：看著我靈魂深處

快訊／下榻飯店半夜4點警報響　韓國瑜：哪有這麼巧！這是惡作劇

快訊／某山下超商找到了！李毅否認出席統促會論壇演講　傻眼「觀光」全泡湯

蔡正元諷蔡英文已成滅絕師太　「用更荒唐的手法對付韓國瑜」

遭限令出境！李毅立刻行蹤成謎　顏擇雅：他2011年就發文要北京注意小英

為韓國瑜！孫大千開直播批王丹全說錯　「吞掉一盤曲棍球」

3000億騙局！中輟女大生成「賈伯斯第二」...看紀錄片2秒被聲音嚇到

車尾被「白色液體」噴滿！他牽車看到崩潰　血淚教訓讓網笑了

女顧客當眾PK暴打櫃姐！簡訊換百貨精品被拒　「你都重複換了」

如果人掉進黑洞…會被「拉成麵條」嗎？　給地球人的黑洞指南

宏碁發表Nitro 7、5升級版電競筆電　Predator掠奪者推Helios系列

猴犀利？11隻獼猴注射人類基因　短期記憶升僅5隻存活

陸學者李毅鼓吹「武力統一」！遭移民署限令出境　蘇貞昌：有國安疑慮

獨／韓國瑜「哈佛演講主題」曝光　談九二共識「沒有狗骨頭」

《權力遊戲》珊莎要結婚了！老公自曝：婚禮不會像弟弟一樣浮誇

買1送1又來了！星巴克歡慶線上門市5週年　「小熊杯緣子」萌翻

渣男性侵13歲少女交保　女親友怒動私刑！剝光他辣椒水噴下體

政治熱門新聞

快訊／李毅找到了！否認出席統促..

「月薪56K」為何沒幾個人應徵..

建設台中　盧秀燕：我不選總統

韓國瑜遭批演講是「閉門座談」　..

才限令11日出境　李毅就行蹤不..

韓國瑜訪美遇火警　畫面獨家曝光

政院拍板：人權不得公投

下榻飯店半夜4點警報　韓國瑜：..

李毅遭限令出境即失蹤！顏擇雅：..

香港記者追問「一國兩制」　韓國..

哈佛主辦政時邀請韓國瑜　王丹嗆..

李毅：台灣愈亂愈窮「對統一愈好..

韓國瑜哈佛演講　兩岸沒狗骨頭

「統一後中華民國就沒了」賴清德..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜訪美遇火警　畫面獨家曝光

高雄市長韓國瑜出訪美國演講，他在波士頓下榻的飯店卻驚傳火警，《ETtoday新聞雲》記者獨家取得當時飯店內的畫面，只見火警傳出當下，警鈴大作，房客嚇得跑出走廊查看，韓國瑜卻是處變不驚，相當鎮定。事後更神回「我不要被當笑話」。

香港記者追問「一國兩制」　韓國瑜：看我靈魂深處

下榻飯店半夜4點警報　韓國瑜：惡作劇

蔡正元諷蔡英文已成滅絕師太

孫大千批王丹全說錯　「吞掉一盤曲棍球」

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹死

約會求男友拍照！她一看差點昏倒

陌生電話要求蒙眼ＯＯ！高雄妹試1次哭了

NIKE鞋錯標賠償曝光！它靠這點拒絕出貨

男大生跳橋胸椎骨變形　最後訊息曝光

子瑜沮喪：連家人都不知如何安慰我

聽師父念經8hrs！冷看亡父七孔流血

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

鄭俊英老司機群組爆出「集體性侵」

4歲女童被4名同學持棍性侵4個月　母心碎：天天慘叫

更多

最夯影音

更多

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面