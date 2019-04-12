獨／韓國瑜「哈佛演講主題」曝光　談九二共識「沒有狗骨頭」

▲高雄市長韓國瑜美國行首站將在哈佛大學演講。（圖／記者徐政璿攝）

記者吳奕靖、徐政璿、李唯甄／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜出訪美國，到校園進行演講，從中牽線的中山大學政治系教授廖達琪，獨家接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，她提到演講稿的內容主題，就是「接地氣的力量」，而這次演講將談到兩岸議題。廖達琪透露，這次韓國瑜不會提「狗骨頭」，而是談支持九二共識，因為韓國瑜認為，跟大陸互動友好，「對台灣經濟會更好」。

韓國瑜在台北時間12日凌晨，到哈佛大學費正清中國研究中心的發表演說，演講內容將提到他去年參加高雄市長選舉，一路走來怎麽選、為何選上，也將提到「韓流」效應，他認為「韓流」其實是虛幻的，真正重要的是人民的聲音，讓他有機會表達出來。

▲廖達琪透露韓國瑜哈佛演講稿內容。（圖／記者吳奕靖、徐政璿攝）



▲韓國瑜閉門演講地點。（圖／記者徐政璿攝）

這次演說預計將進行20～30分鐘，之後就是QA時間，廖達琪透露，「市長對QA最有把握，因為都是用中文回答」，以韓國瑜的臨場反應，相信一定能充分表述，而若是被問到敏感的兩岸問題，韓國瑜也將重申九二共識「他認為跟大陸互動友好，對台灣經濟會更好」，廖達琪說，「因為韓國瑜非常重視自己的競選承諾」。