中部4+3治理平台成立　盧秀燕：總統參選人不得不重視690萬人

▲中部七縣市長共同成立區域治理平台。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

中部區域治理平台原本只有台中、彰化、南投和苗栗四縣市，台中市長盧秀燕上任後，擴大邀請新竹縣、雲林縣和嘉義市加入，全是國民黨籍的7縣市長12日全都出席成立區域治理平台，盧秀燕說，中部雖然沒有總統參選人，但是人口690萬人，參選人不但要重視中部心聲，而且必須要提出完整中部治理計劃。

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，中台灣擁有台灣地方自治史上最長久的區域合作經驗，1975年，原台中縣市訂定「聯繫會報實施要點」開始，歷經中台灣產業聯盟，以及國發會支持成立的「中台區域合作發展平台」，直到2016年加上苗栗後，成立中彰投苗區域治理平台，她上任後，再邀請3縣市，擴大至7縣市，總人口690萬人。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者鄧木卿攝）

包括盧秀燕，彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌和嘉義市長黃敏惠，7縣市長全員到齊，未來將朝空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊和農產行銷五大主題進行合作對話。

▲南投縣長林明溱。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕、林明溱、王惠美等人都對中火造成的空污嚴重非常不滿，盧說，中火發電量大到什麼程度？核一加核二、核三三個核電廠的發電量，都沒有一個中火多，因為中火機組全部都燒煤。

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者鄧木卿攝）

林說，衛福部統計，南投罹患肺腺癌的死亡人數是全台第一，問題是南投根本沒有重工業，埔里原本是空氣最棒的地方，如今卻是最髒的，禍首當然是中火，他建議中止中火，重啟核四，並且打算提告，代南投人集體求償。

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕、徐耀昌、張麗善和林明溱都認為，要好好合作行銷農產品拚經濟，林明溱說，他已和大陸寧波合作開設綠色通道，農產品從台中到寧波，只要一天就能到達，他更規劃一年引進70萬名陸客來台中，他更提議，中部7縣市長不妨一起大陸招商。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，7縣市共690萬人，1萬2千平方公里面積，占全台三分之一，雖然中部沒有總統參選人，但人口之多，也能左右大選結果，因此她希望不管是哪個參選人，都要重視中部心聲，更要提出完整中部治理計劃書，她呼籲中部大團結，一起抗空污，展現經濟實力。

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／記者鄧木卿攝）