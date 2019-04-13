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核准413統一遊行！盧秀燕「中華民國法律是唯一標準」　網搬集會遊行法戰爆

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▲盧秀燕尊重不同聲音遊行權利。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕強調，尊重不同聲音遊行權利。（圖／台中市政府提供）

記者莊智勝／台中報導

中國和平統一促進會13日下午1時將在台中舉辦大遊行，主題定調為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」；消息曝光後立即引發民間團體反彈，甚至還有人發起「413護台抗中」活動，號召反統民眾於台中車站舊站集合。另一方面，台中市府核准統促會遊行也引起網友熱議，市長盧秀燕在臉書PO文強調，「集會遊行法是唯一審核標準」，因此政府不會預審集會內容，只要守法，市府與警察局會依法保障集會和言論自由。

「支持九二共識！和平統一！」統促會自1日開始大動作發起遊行活動，表示將於13日下午1時在台中港旅客服務中心集合，且預計遊行車隊將有2條路徑，一條自台灣大道十段至台中火車站、另一條則自台中火車站至東海大學附近，遊行路線全長共計37公里，還強調「已合法申請集會遊行」，邀請民眾一同「維護和平統一願景，探索一國兩制台灣方案」。

▲「和平統一融合發展論壇」文宣稱論壇邀請「旅美社會學家李毅教授」演講。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲統促會13日將發起遊行活動，宣揚和平統一理念、探索一國兩制方案。（圖／記者白珈陽翻攝）

活動消息曝光後，旋即引起不同立場網友反彈，甚至有民眾質疑，如此大張旗鼓宣揚統一的遊行，台中市府為何能夠審核過關？對此，「媽媽市長」盧秀燕12日晚間也在臉書PO文，強調「中華民國法律是唯一的標準！」盧秀燕指出，遊行的准駁與否，集會遊行法是台中市政府與警察局唯一審核的標準，「台中市府和警察局不會刻意放水，也不會故意阻撓。另外根據大法官釋憲445號，政府亦不得預審集會遊行內容。遊行過程，主辦單位應確實維護秩序安全，遊行內容也不得牴觸我國法律，否則執法單位絕不寬貸！只要完全遵守集會遊行法和中華民國相關法律，台中市政府和警察局會依法保障集會和言論自由！」

對於盧秀燕親上火線所作出的回應，大部分網友表示不認同，怒轟「在台中要辦消滅我們國家的遊行，你身為台中市長居然說可以？」還有網友搬出《集會遊行法》第4條，「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」狠狠打臉盧秀燕；但也有網友表示支持市長決定，「只要合法申請，為什麼統促會就不能遊行？可以高唱台獨，就不能提倡統一嗎」、「台灣民政府都可以遊行了，中央政府不應兩套標準，支持台中市政府的決定！」

▲▼統促會13日在台中發起「統一遊行活動」；市長盧秀燕回應。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲盧秀燕親上火線回應，強調遊行的准駁與否，「中華民國法律是唯一的標準」。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲▼統促會13日在台中發起「統一遊行活動」；市長盧秀燕回應；集會遊行法。（圖／翻攝全國法規資料庫）

▲網友提出集會遊行法第4條打臉，「集會遊行不得主張共產主義或分裂國土」。（圖／翻攝全國法規資料庫）

除了在社群網站爭論不休外，還有民間團體發起「413護台抗中！反制統促台灣人站出來」活動，邀請反統民眾於13日中午12時在台中火車站舊站集合，標榜活動規劃是「現場集會、沒有遊行」，並打出「台灣是台灣人的台灣，力抗中國、全民參戰」口號號召；由於該起集會活動與統促黨遊行地點重疊，現場是否會爆發衝突，引起高度關注。

▲13日將在台中火車站舊站舉辦「413護台抗中！反制統促大遊行」的遊行，希望透過此活動號召民眾站上街頭來捍衛民主。（圖／翻攝自413護台抗中！反制統促大遊行 FB活動）

▲民間團體發起「護台抗中」活動，與統促會遊行地點重疊，雙方是否爆發衝突引關注。（圖／翻攝自413護台抗中！反制統促大遊行 FB活動）

針對統促會的遊行活動，內政部次長陳宗彥12日表示，政府尊重人民集會的自由與權利，但遊行不應危害國家安全及社會安定；同時陳宗彥強調，「不能接受外國勢力干擾國家安全」，政府有責確保國安無虞，籲請主辦單位自律，避免違法，警方將嚴正執法。

陸委會也指出，台中市府警方依集會遊行法第11條相關規定，許可統促會舉辦政治性遊行活動，相關活動自應循法令來進行，雖然政府尊重台灣民眾有不同的政治主張及言論自由，但不歡迎相關人士在台推銷「習五條」及「一國兩制」，呼籲全體國人堅守國家主權，捍衛中華民國。

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關鍵字：統促會,統一,遊行,台中,台灣大道,盧秀燕,集會遊行法

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