大甲媽遶境空拍照太震撼！　「15萬人朝聖起駕」塞爆街區

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大甲媽祖9天8夜的遶境之旅進入第3天，9日凌晨已經通過彰化民生地下道，當地各分局加派了320名警力，協助維持秩序和隔絕人潮，堪稱是「總統級的維安」，現場也早已湧進大批信徒迎接媽祖鑾轎，可見大甲媽祖所到之處都能吸引滿滿人潮。

「風夕空拍工作室」7日在Youtube貼出大甲媽遶境起駕的空拍影像，至少有15萬人擠爆街區，包括順天路、鎮瀾宮都被海量的信徒包圍。此外，今年比較特別的現象是，有意角逐總統大位的政治人物都沒參與「扶轎」，而是由鎮瀾宮董事長顏清標、立法院長蘇嘉全及台中市長盧秀燕共同扶轎。

大甲媽遶境已有超過百年歷史，參加的人數年年上升，光是7日起轎當天就有超過15萬人到場，這次9天8夜行程共長達330公里，預估會超過上百萬人參與。

今年外界十分關注的還有大甲媽祖與白沙屯媽祖是否有機會碰頭，雖然兩大媽祖的遶境天數和路線都不同，但是14日晚間會同時駐駕在彰化市，直到15日早上才再出發，因此雙方在15日上午很有可能會在彰化市相會。

據了解，兩大媽祖百年來只有相遇過3次，分別在2004、2005及2008年，地點位於台中沙鹿、龍井以及彰化田尾。

隨著大量湧入的人潮，加上燒金紙、鞭炮的煙霧，空氣無法流通會造成民眾呼吸系統出問題，因此，信徒參加媽祖遶境要掌握3大原則，才能保護自己的鼻子和氣管。第一是如果必須長時間步行，可以戴上附有活性碳的口罩或醫用口罩，盡量過濾掉會引起刺激的懸浮微粒；第二是少量多次的補充水分，也可以喝蜂蜜水達到潤肺止咳、清熱的效果；第三則是過敏族群可以多食用潤肺食物，例如銀耳、水梨、百合、荸薺及薏仁。