李毅入境許可被撤銷　臉書社團秒發「追緝令」：找到他快報警！

▲臉書社團開始發布「追緝令」。（左圖／翻攝PTT，右圖／翻攝自不禮貌鄉民團臉書）

記者朱世凱／台北報導

「旅美社會學家」李毅近日被外界發現，是一位曾經發表「武力統一台灣」的中國大陸學者，因此內政部移民署今（11）日表示，李毅以觀光事由申請來台，不得參加政治性質公眾活動，限令他今天出境。臉書社團也紛紛發出「追緝令」，「如果有網友知道他的行蹤，請盡快通知警方。」

臉書社團「不禮貌鄉民團」下午貼文指出，請大家幫高調，目前移民署已撤銷李毅入境申請，並將立即遣返其出境，目前正在找人、驅逐出境中，「如果有人掌握到他的行蹤，請盡快通知警方。」另一個社團「只是堵藍」也同樣寫著類似訊息，下方還註記「中國台中警察請快抓人！」

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許多網友也在「批踢踢實業坊」中留言，「讚啦！政府終於有作為」、「幹效率好快」、「爽啦滾回去，進止終生入境」、「直接叫他游回去」、「在對岸宣傳台獨，對岸政府也只是遣返出境嗎？呵呵」；不過也有人說，「說好的言論自由？」、「現在是綠色恐怖嗎？」、「台灣的言論自由就是笑話」。

▼內政部次長陳宗彥。（圖／記者賴于榛攝）

據悉，針對李毅案，內政部次長陳宗彥表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於107年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。

陳宗彥也指，考量李毅過去多次武統言論，顯有事實足認為有危害國家全及社會安定之虞，經內政部移民署會同陸委會審查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並「限令其本（11）日出境」。