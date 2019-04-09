領陸身分證遭除籍　青年外交官批邵子平：投共還貪台灣健保

▲邵子平。（圖／翻攝微博）

政治中心／綜合報導

台灣法學專家邵子平因取得中國大陸身分證，而收到內政部移民署的公函通知「廢止邵先生在台灣地區之戶籍」，邵子平不滿，質疑此舉違憲，揚言將返台提出行政訴訟。對此，青年外交官劉仕傑認為「其實說穿了，就是投共還貪戀著台灣的健保吧！」

邵子平於2018年12月獲得南京市中央門派出所特批當地戶籍，並取得中國大陸身分證。而後以陸客身分申請來台觀光被查獲，內政部今年3月依規定通報戶政事務所，註銷其台灣戶籍。邵子平則認為此舉已違反憲法，將提出行政訴訟，告內政部移民署和移民署長邱豐光。而劉仕傑9日臉書PO文批評「其實說穿了，就是投共還貪戀著台灣的健保吧！」、「你是沒有耳還是沒有心，都有的話把他們擺在一起看看是什麼字？恥！」

劉仕傑表示，「什麼選舉權罷免權，像你這種人還會care嗎？都跑去領中國身份證了，你他Ｘ的知不知道在對岸不能選舉罷免啊？」他指出，「令尊還是外交官（當過駐韓國跟土耳其大使）出身，你自己也在經濟部秘書處工作過（雖然我不曉得你有沒有考公務員考試），看了一下學歷，哇！台大法學院畢業，德國博士，曾經在聯合國工作」、「這麼好的學經歷，我看你還是當個堂堂正正中國人好了，當台灣人太委屈你了！」

最後劉仕傑更讚移民署「幹得好」、「政府硬起來！」他說，「這種心向對岸，卻還貪婪台灣的健保資源人Ｘ，通通廢止戶籍！」