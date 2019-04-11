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疑用親友戶頭轉帳數百萬洗錢　內政部高官又涉收賄遭搜索　

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▲▼曾任移民署資訊組組長，現任內政部資訊中心主任的施明德被控涉嫌收受廠商賄賂，針對移民署入出境系統招標案、內政資訊系統發展計畫等，洩漏標案資訊圖利廠商。內政部長葉俊榮今年還頒獎表揚施明德(右)。（圖／翻攝自移民署臉書粉絲團）

▲涉嫌收賄圖利洗錢的施明德，曾獲內政部前部長葉俊榮頒獎表揚。（圖為資料照／翻攝自移民署臉書粉絲團）

記者劉昌松／台北報導

內政部資訊中心主任施明德2017年才因涉嫌在移民署任職時，涉及多項採購弊案，被檢察官偵訊後諭令100萬元交保，檢調持續清查發現，他另在2009、2010年的各1件電腦網路相關標案中，涉嫌收受廠商行賄數百萬元，還利用親友戶頭轉帳洗錢，台北地檢署11日指揮廉政署大動作搜索21處，約談施與李姓業者、多名施的親友等共13人到案說明。

施明德從2009年起，在移民署擔任資訊組組長，2016年升任內政部資訊中心主任，隔年就遭檢舉，在移民署任內經手的至少7項標案涉及不法，檢廉當時兵分41路，搜索移民署等處，施明德因涉收受回扣、協助業者圍標、綁標，被依違反《政府採購法》等罪嫌，諭令100萬元交保候傳。

檢廉持續清查移民署該時期標案，又發現施經手的2009年「外網安全節能設備」，以及2010年的「電腦設備更新」，疑有相同弊端，且勾稽金流發現，施疑似利用層層轉帳的方式，把收賄贓款漂白，甚至還跳開直系血親，用其他親友戶頭洗錢，規避追查。

檢察官11日指揮廉政署大舉搜索施和親友住處共21個地方，約談施以及涉嫌行賄的李姓業者、施的親友共13人，預計晚間移送北檢複訊，全案朝圖利、行收賄、洗錢等罪嫌方向偵辦。

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關鍵字：內政部,資訊中心,移民署,資訊組,施明德,標案,圍標,綁標,行賄,收賄,洗錢,親友

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