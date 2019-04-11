統促黨邀李毅來台演講　移民署證實廢證：今天就請他出境

▲圖為移民署外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

統促黨預計在4月13日周六在台中市舉辦兩岸和平統一大遊行，還邀情中國旅美社會學家「李毅」發表演說，但有網友發現，這名自稱「社會學家」的李毅近年來極力發文鼓吹「武力統一」台灣，質疑「在在幫中國鼓吹武力統一台灣的人，可以來台宣傳理念，這樣合法嗎？」移民署11日中午證實，行政院及移民署將施展公權力，將會廢除李毅來台的觀光簽證，並預計今天限令他即刻出境。

移民署官員今天接受《ETtoday新聞雲》記者詢問上述問題，移民署表表示：李毅是以旅居海外大陸人民身分，曾於2018年8月向台灣政府申請一年多次入台證，並以觀光事由申請來台。但移民署指出，根據兩岸人民關係條例：大陸地區人民以觀光事由來台，不可以接受邀請發表演說。

今天眾多網友在臉書、PTT發文質疑，指出李毅從2016年來台考察後，先後撰寫多篇文章指稱統一無望，極力鼓吹大陸政府武力收復台灣、武統偏激言論文章，甚至提出武統後大陸應移民2500萬人來台弭平台獨勢力，而台中舉辦和平統一論壇，網友痛批主辦單位，居然請這樣充滿爭議的偏激對岸人士來台演講。

李毅入台簽證和目的明顯不符，且考量他曾多次發表武統言論，移民署認為他言論有危害國家全及社會安定之虞，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並限令其本日出境。移民署今天已緊急註銷他的入台簽證，預計今天就會限令他出境離開台灣。

▲移民署證實將註銷李毅的入台許可證，將限令他出境。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署強調，已經注意到李毅來台違法行為，派員追查他在境內行蹤，目前已註銷他的入台簽證，並允諾今天就會限令這名「武統」學者盡速離開台灣。

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