25歲火辣陸籍正妹想減肥！直接簽下去「加入美軍」　網狂轟：叛國

▲高天才加入美軍受到網友熱議。（圖／翻攝自天才Lunatic微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸火辣正妹高天才近日在微博上分享到國外參軍的故事，她表示，自己在深圳出生長大，目前服役於美國陸軍空降兵，原本只把從軍視為「不收錢還會發薪水的減肥營」，不過通過訓練後，她便決定正式服役。這段故事立刻遭到網友砲轟「叛國」，「根本是為了成為美國公民才這麼做。」

高天才表示，自己從小就比較叛逆特殊，還是一個愛好cosplay的宅女；此外，自己也喜歡養蜥蜴跟蛇當作寵物，但不愛運動，18歲時還在背上和腿上刺青。高中畢業後，她得到美國親戚的邀請，所以到當地去玩，沒想到就此愛上美國文化，決定留下來完成學業。

從高天才上傳的照片可見，她漸漸變得外向，開始學習玩滑板等運動，且到處遊歷增進眼界。高天才畢業後，就開始做廣告印刷品設計的工作，但後來因為「不喜歡坐在辦公室」所以辭職。2018年時，高天才下定決心加入美軍，雖然她起初只把從軍當作「一個不僅不用花錢，還能拿薪水的減肥營」，但經過訓練後，她決定正式服役。

她說，分享自己的故事是想鼓勵大家找到自己喜歡的東西，不要被社會的「條條框框」給束縛。不過，高天才的故事卻受到猛烈批評，許多網友開始將焦點放在她參軍的動機上，因為根據美國的「緊缺人才募兵計劃（MAVNI）」，外籍人士在美國服兵役3至6個月，便可跳過綠卡直接成為美國公民。

網友紛紛對此批評，「當妳加入美軍的那一刻起，妳就已經叛國了」、「未來某一天我們就成為敵人吧」、「背叛祖國的叛徒」、「只是個想紅的女生而已...」、「非我族類，其心必異」、「加入人民解放軍不好嗎？崇洋媚外的女人」。