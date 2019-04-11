小鎮漫遊年開跑　集集鎮長陳紀衡廣邀十萬青年「刷」出來

▲集集鎮長陳紀衡特地穿著香蕉裝出席，秀出集集小鎮生命力。（圖／集集鎮公所提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

交通部觀光局正式啟動小鎮漫遊年，聯合縣市政府及鄉鎮推出台灣40經典小鎮系列活動，9日發表「台灣小鎮靚點漫遊護照」及啟動「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，規劃實體及電子集章的創新玩法，從青年學子角度發掘台灣小鎮新靚點！集集鎮長陳紀衡特地穿著香蕉裝出席，秀出集集小鎮生命力。

▲陳紀衡穿著香蕉裝出席，力推集集觀光遊程，展現集集經典小鎮獨特魅力。

活動當天集集鎮公所邀請集集休閒農業區(農夫市集)、榮獲「溯源二星」的集元果觀光工廠及「優良創新老店」的添興窯等業者一同北上宣傳，將鎮內豐富的農特產品及特色陶藝創作帶到現場推廣，陳紀衡也穿著香蕉裝出席，力推集集觀光遊程，展現集集經典小鎮獨特魅力。

本次活動護照共發行2萬本，內容包含40小鎮的深度介紹、名人帶路等單元，並搭配集章抽獎活動，到集集旅遊的民眾可至「集集火車站」及「集元果觀光工廠」索取實體護照並蓋印章戳參加抽獎，數量有限，想要實體護照的民眾手腳要快，或至http://www.2019townpassport.com/ 網站下載電子護照。

▲▼ 搭配集章抽獎活動，到集集旅遊的民眾可至「集集火車站」及「集元果觀光工廠」索取實體護照並蓋印章戳參加抽獎。

配合「南投好玩卡 春遊專案加碼」，自4/1起除春遊專案基本補助優惠外，前1000 組到南投縣住宿遊客，再加贈原價1250元的「南投好玩卡」。住宿集集經典小鎮，還享有第二波限量補助；鎮內旅宿、商圈業者也各自推出好康響應加碼，集元果觀光工廠因應春遊方案提供持南投好玩卡消費9折優待、報名手作體驗再送1份山蕉霜淇淋等優惠，歡迎遊客把握機會。

觀光局此次藉由舉辦「十萬青年獎百萬-創意遊程競賽」，號召全國大專院校與40歲以下青年，透過分組競賽方式包裝全新的小鎮旅遊產品，集集鎮長陳紀衡表示相當期待。

陳紀衡表示，集集鎮為南投縣唯一獲選的經典小鎮，特別鼓勵大家以「集集」為主題，創造出集集之特色與創意玩法，他將全力配合行銷，也願意親自導覽，帶領大家認識小鎮魅力。比賽5/13起跑徵稿，邀請民眾同展創意，刷出台灣小鎮新靚點。